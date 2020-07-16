Рынок акций РФ открылся умеренным снижением индексов вслед за Азией

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг смешанной динамикой цен blue chips на фоне отката индексов в Азии и проседающей нефти на слабой статистике по розничным продажам в Китае в июне; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1-0,2%, упали "префы" "Мечела" из-за отсечки на бирже дивидендов.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2744,92 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1216,3 пункта (-0,2%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1%.

Доллар подорожал до 71,29 рубля (+0,3 рубля).

Просели рублевые "префы" "Мечела" (-4,3%, до 81,15 рубля; дивиденды за 2019 год - 3,48 рубля на акцию), акции "Мобильных телесистем" (-0,5%), АФК "Система" (-0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,2%), акции "Северстали" (-0,2%), Сбербанка (-0,2%), "РусГидро" (-0,2%), "РусАла" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), "ФСК ЕЭС" (-0,2%).

Подорожали бумаги "Аэрофлота" (+0,9%), "Яндекса" (+0,8%), ПАО "Полюс" (+0,5%), "Ростелекома" (-0,4%), "Татнефти" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,4%), "Россетей" (+0,4%), "Роснефти" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%), "Башнефти" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,3%).

По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, рынок акций РФ находится под давлением негативного внешнего фона - данные по розничной торговле в КНР за июнь не оправдали ожиданий участников рынка. Вместе с тем, пока нет существенных оснований для выхода из консолидации с нижней границей вблизи 1200 пунктов по индексу РТС. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация доллара немногим выше отметки 71 руб.

В течение дня на характер торгов может повлиять выступление главы ЕЦБ по итогам регулярного заседания (15:30 по московскому времени), а также данные по розничной торговле и заявкам на пособие по безработице в США (15:30 по Москве). Кроме того, в 13:45 по московскому времени ожидается публикация отчетности Bank of America, в 14:15 - Morgan Stanley.

По оценке начальника отдела глобальных исследований компании "Открытие брокер" Михаила Шульгина, внешний фон утром в четверг выкрашен в минорные тона: фьючерсы на европейские и американские фондовые индексы в "красной" зоне, все основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют снижение, дешевеет нефть и металлы.

Несмотря на то, что экономический рост Китая во втором квартале оказался лучше прогнозных оценок и продемонстрировал V-образный отскок, это не смогло сформировать на азиатских фондовых рынках позитивную динамику. Во-первых, накануне китайские акции уже реализовали полноценное ралли (ралли длилось восемь дней), авансом отразив в ценах позитивные цифры по ВВП. Во-вторых, розничные продажи оказались откровенно слабыми, указывая, что потребительские расходы по-прежнему тормозят восстановление китайской экономики.

Фактор обострения отношений между Пекином и Вашингтоном также оказывает давление на настроения инвесторов в Азии. Накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что страна введет ограничения на выдачу виз некоторым сотрудникам китайских технологических компаний, таких как Huawei, так как подобные организации материально поддерживают режим, нарушающий права человека.

В четверг состоится заседания ЕЦБ - ожидается, что процентные ставки будут оставлены без изменений, программа экстренной покупки облигаций также должна остаться без корректировок. Пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард может оказаться главным источником турбулентности. Вопрос в том, как Лагард оценивает текущий уровень поддержки и видит ли необходимость в дополнительном стимулировании, отмечает Шульгин.

В среду в США индексы выросли на 0,6-0,9%, Dow Jones (+0,9%) показал рост четвертые торги подряд. Инвесторы сфокусировались на новостях по поводу исследования вакцины от коронавируса и ранних признаках улучшения деловой активности в США.

Экспериментальная вакцина против COVID-19, которую разрабатывает американская компания Moderna, смогла вызвать иммунный ответ у всех добровольцев на ранней стадии исследования. Соответствующие данные опубликованы в журнале New England Journal of Medicine.

Поддержку рынку также оказали отчеты компаний за второй квартал, которые превзошли ожидания экспертов.

Тем временем глава Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харкер сказал, что пересмотрел прогноз для экономики из-за распространения коронавируса. Теперь он ожидает падения ВВП страны на 20% в первом полугодии, за которым последует рост на 13% во вторую половину года. В результате по итогам всего 2020 года экономика снизится на 6%.

В интервью The Wall Street Journal Харкер заявил, что возобновление роста заболеваний COVID-19 добавляет неопределенности прогнозам восстановления экономики США.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в июле увеличился впервые с начала пандемии коронавируса в марте. Индикатор достиг 17,2 пункта по сравнению с минус 0,2 в июне. Значение стало максимальным с ноября 2018 года. Экономисты в среднем ожидали значения на уровне 8,9 пункта, свидетельствуют данные Econoday.

Объем промышленного производства в США в июне вырос на 5,4% по сравнению с предыдущим месяцем при прогнозах роста на 4,1-4,3%.

Тем временем, в Азии в четверг преобладает снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,8%, китайский индекс Shanghai Composite теряет 4,4%, гонконгский Hang Seng снижается на 1,7%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,6%) на статистике из Китая по розничным продажам.

Объем ВВП Китая во втором квартале вырос на 3,2% в годовом выражении при прогнозах роста на 2,4-2,6%. Подъему экономики способствовало ослабление ограничений, введенных в стране с целью предотвращения распространения коронавируса, и целый ряд стимулирующих мер, развернутых китайскими властями для восстановления экономической активности. В первом квартале 2020 года китайский ВВП рухнул на 6,8% в годовом выражении, что стало первым снижением экономики КНР с начала публикации ГСУ квартальных данных о ВВП в 1992 году.

Рост ВВП относительно первого квартала в апреле-июне составил максимальные в истории 11,5% при ожидавшемся аналитиками увеличении на 9,6%.

Объем промпроизводства КНР в июне вырос на 4,8% по сравнению с июнем прошлого года после подъема на 4,4% в мае, что совпало с ожиданиями.

Однако розничные продажи в Китае в июне неожиданно снизились на 1,8% в годовом выражении после падения на 2,8% месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали повышения на 0,3%. Падение розничных продаж отмечается шестой месяц подряд.

Нефть утром в четверг корректируется после скачка более чем на 2% накануне; цена Brent находится на $0,1 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов "Мосбиржи" в среду. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $43,43 за баррель (-0,8% и +2,2% накануне), августовская цена WTI - $40,75 за баррель (-1,1% и +2,3% в среду).

Страны ОПЕК+ пришли к выводу, что спрос на нефть восстанавливается и можно следовать намеченным курсом - увеличивать нефтедобычу с августа на 2 млн баррелей в сутки (б/с). Однако участники сделки рассчитывают, что страны, которые ранее не исполняли обязательства, компенсируют это повышение, кроме того, спрос достаточно крепок, чтобы "съесть" дополнительные объемы - в частности, в самих странах ОПЕК+. Россия в августе увеличит добычу нефти на 400 тыс. б/с.

Поддержку нефтяным ценам накануне также оказали данные Минэнерго США о запасах - резервы нефти за неделю упали на 7,5 млн баррелей (максимальное сокращение с конца декабря 2019 года) при прогнозах снижения на 2,1 млн баррелей; также сильнее ожиданий сократились запасы бензина.