Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:03Заразились
на 17.07В России 759 203+6 406В мире 13 805 296+250 819

Работодатель сообщил о возвращении к работе части бастующих строителей "Лахта-центра"

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Петербурге большинство рабочих, устроивших забастовку у строящегося "Лахта-центра", вернулись к работе, сообщил представитель генподрядчика стройки Renaissance Construction. Переговоры с представителями бастующих продолжаются.

Влияние забастовки на ход строительства объекта он уточнить затруднился. По его словам, если и произошло небольшое отставание от графика, его быстро компенсируют, так как работа идет без выходных.

Ранее в пятницу на строительной площадке "Лахта-центра" несколько сотен рабочих устроили забастовку, требуя зарплату за весенние месяцы. Представитель генподрядчика заявил, что они настаивали на выплатах, выходящих за пределы трудовых договоров. По его словам, руководство компании с участием консула Узбекистана начало переговоры, чтобы урегулировать проблему как можно скорее.

"Лахта-центр" - многофункциональный общественно-деловой комплекс в Санкт-Петербурге площадью более 13 га, ядром которого станет штаб-квартира группы "Газпром" и компании "Газпром нефти" 87-этажная башня "Лахта-центра" является самым высоким зданием Европы.

Петербург Лахта-центр Узбекистан Renaissance Construction

Новости по теме

Новости

Начальника колонии задержали по делу о террористическом сообществе

В Карелии из-за аварии на ГЭС мазут попал в акваторию Беломоро-Балтийского канала

Росфинмониторинг предложил ввести лимит для расчетов наличными по гражданско-правовым договорам

Два человека погибли в аварии с военной колонной в Ярославской области

Два человека погибли в аварии с военной колонной в Ярославской области

В Хабаровске снова собрался митинг сторонников Фургала, несмотря на "день тишины"

В Хабаровске снова собрался митинг сторонников Фургала, несмотря на "день тишины"

В офис ФБК пришли с обысками по делу о клевете

ЦБ связал резкий рост "просрочки" в корпоративном портфеле со "доковидными" проблемами

Дело журналиста Ивана Сафронова

Сафронов в "Лефортово" бросил курить и прочел Достоевского

Сафронов в "Лефортово" бросил курить и прочел Достоевского

Синод РПЦ призвал мировое сообщество сохранить особый статус собора Святой Софии

Синод РПЦ призвал мировое сообщество сохранить особый статус собора Святой Софии
Дело журналиста Ивана Сафронова

Чешский знакомый Сафронова отрицает связь со спецслужбами

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');