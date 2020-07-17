Работодатель сообщил о возвращении к работе части бастующих строителей "Лахта-центра"

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Петербурге большинство рабочих, устроивших забастовку у строящегося "Лахта-центра", вернулись к работе, сообщил представитель генподрядчика стройки Renaissance Construction. Переговоры с представителями бастующих продолжаются.

Влияние забастовки на ход строительства объекта он уточнить затруднился. По его словам, если и произошло небольшое отставание от графика, его быстро компенсируют, так как работа идет без выходных.

Ранее в пятницу на строительной площадке "Лахта-центра" несколько сотен рабочих устроили забастовку, требуя зарплату за весенние месяцы. Представитель генподрядчика заявил, что они настаивали на выплатах, выходящих за пределы трудовых договоров. По его словам, руководство компании с участием консула Узбекистана начало переговоры, чтобы урегулировать проблему как можно скорее.

"Лахта-центр" - многофункциональный общественно-деловой комплекс в Санкт-Петербурге площадью более 13 га, ядром которого станет штаб-квартира группы "Газпром" и компании "Газпром нефти" 87-этажная башня "Лахта-центра" является самым высоким зданием Европы.