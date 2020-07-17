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"Шереметьево" назвало забастовку на стройплощадке полосы "внутренним делом" подрядчика

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Забастовка рабочих на стройплощадке аэродрома "Шереметьево" является "исключительно внутренним делом" подрядчика – компании "Энерго-строй", заявляют в АО "Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ).

"В настоящее время ситуация на строительной площадке взлетно-посадочной полосы №1 находится под полным контролем руководства аэропорта и подрядчика по реконструкции ВПП-1 – компании "Энерго-строй". МАШ в качестве заказчика строительства полностью и в срок выполняет все взятые на себя обязательства", - сообщила "Интерфаксу" глава дирекции по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.

"Инцидент на строительной площадке является исключительно внутренним делом компании "Энерго-строй", - подчеркнула она.

Забастовкой заинтересовался СК

Следователи разбираются в обстоятельствах конфликта рабочих в аэропорту "Шереметьево" с руководством строительной компании из-за невыплат надбавок.

"Организована доследственная проверка по факту невыплаты надбавок работникам компании, в том числе задействованных в строительстве взлетной полосы в столичном аэропорту "Шереметьево", - сообщила представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета (СК) Елена Марковская в пятницу "Интерфаксу".

Она отметила, что следователи устанавливают как соблюдение прав работников на дополнительные выплаты, "так и достоверность изложенных ими фактов".

Ранее издание Baza сообщило, что более 100 рабочих собралось на стройке ВПП в "Шереметьево" утром в пятницу. Рабочие требуют, чтобы им выплатили "обещанные сверхурочные". На месте дежурят полиция и Росгвардия, несколько человек задержали, сообщило издание.

Администрация МАШ, по словам Захаренковой, "обеспечивает режимные требования и необходимые нормы безопасности на территории аэродрома, в том числе с привлечением сотрудников правоохранительных органов".

Контракт с подрядчиком

"Шереметьево" выбрало ООО "Энерго-строй" подрядчиком реконструкции ВПП-1, введенной в эксплуатацию в начале 1950-х годов, в ноябре прошлого года. Стоимость контракта, согласно материалам закупки, составила 8,22 млрд руб. Максимальная цена по конкурсу была 8,286 млрд руб. На контракт также претендовало ООО "Трансстроймеханизация" (входит в "Мостотрест" Аркадия Ротенберга), строившее в "Шереметьево" ВПП-3: его предложение соответствовало максимальной цене.

Как сообщалось, подрядчику нужно реконструировать саму ВПП-1 и несколько рулежных дорожек, построить две скоростные дорожки, оснастить полосу новым светосигнальным оборудованием и системой оповещения об образовании гололеда. Работы должны быть выполнены до декабря 2020 г. На время реконструкции полоса закрыта (всего в "Шереметьево" три полосы).

"Энерго-строй" ранее возвело в "Шереметьево" новый терминал внутренних рейсов В и международный С-1 (составляют северный комплекс аэропорта), а также подземный тоннель, соединяющий их с южными терминалами. Строительство терминала B оценивалось в $305 млн, C1 - в $355 млн, тоннеля - в $245 млн. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", компания принадлежит нидерландским структурам турецкого строительного холдинга Renaissance.

Шереметьево Энерго-строй СКР

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