ЦБ оставил в силе рекомендацию банкам придержать дивиденды-2019 из-за коронавируса

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ пока сохраняет свои рекомендации банкам по выплате дивидендов за 2019 год из-за наличия неопределенности, сообщил журналистам директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов.

"Что касается рекомендации по выплатам дивидендов: мне кажется, все остается, потому что все равно неопределенность есть. Есть неопределенность в отношении развития эпидемиологической ситуации, о том, что будет осенью, никто не знает", - сказал Данилов, отвечая на вопрос, не собирается ли регулятор отменить ранее данные рекомендации по отсрочке выплаты дивидендов за 2019 год в связи с неплохой ситуацией в банковском секторе.

"Вторая неопределенность, связанная с первой, это с резервами и с тем, как поведут себя портфели реструктурированных кредитов. Нет, пока остается (рекомендация - ИФ)", - заявил директор департамента.

Ранее Банк России рекомендовал финансовым организациям назначать годовые собрания, где планируется принять решения о выплате дивидендов за 2019 год, на конец августа - сентябрь 2020 года. Тем организациям, которые уже назначили годовое собрание на дату до 30 июня, регулятор предложил рассмотреть возможность изменения срока его проведения.

Кроме того, регулятор рекомендовал финансовым организациям принимать решение о выплате дивидендов за 2019 год только при условии запаса капитала для перспективы продолжения деятельности.

После этого председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что невыплата дивидендов или уменьшение их размеров российскими банками было бы разумным решением в этом году.