Рынок акций РФ завершил пятницу консолидацией, неделя закрылась в минусе

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ завершил торги в пятницу смешанной динамикой blue chips и индексов на фоне просевшей нефти, роста акций в Европе и США и ослабления рубля; лидировали в росте акции "Интер РАО" на возросших оборотах благодаря корпоративным новостям, а также бумаги "Яндекса".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2774,79 пункта (+0,5%), индекс РТС просел до 1216,17 пункта (-0,3%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" оказалась разнополярной в пределах 2,6%.

Доллар вырос до 71,87 рубля (+0,34 рубля).

По итогам недели индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,9-2,4%, доллар вырос на 1,14 рубля.

Акции "Интер РАО" в пятницу выросли до 5,27 рубля (+5,5%), максимум сделок составил 5,38 рубля (пик с начала апреля), при этом объем торгов достиг 4,861 млрд рублей.

В пятницу стало известно, что совет директоров "Интер РАО" на заседании 31 июля рассмотрит вопрос о стратегии компании до 2025 года с перспективой до 2030 года. Изначально планировалось, что документ о стратегии будет принят в мае 2020 года, но затем срок был перенесен на третий квартал.

Также подросли акции "Яндекса" (+2,6%), "НОВАТЭКа" (+2%), АФК "Система" (+1,8%), "ФСК ЕЭС" (+1,8%), "Норникеля" (+1,1%), ПАО "Полюс" (+0,7%), "Газпрома" (+0,6%), "Башнефти" (+0,6%).

Просели бумаги "Мечела" (-0,8%), Сбербанка (-0,6%), "АЛРОСА" (-0,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,6%), "Татнефти" (-0,5%), "РусАла" (-0,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%).

В пятницу на бирже после дивидендной "отсечки" торговались акции "Сургутнефтегаза", причем после утреннего отката бумаги закрыли дивидендный "гэп": обыкновенные акции выросли на 0,1%, "префы" - на 1,2% (дивиденды за 2019 год - 0,65 рубля и 0,97 рубля соответственно).

В пятницу на бирже также должна была состояться отсечка дивидендов в бумагах "Транснефти" (-0,5%), но совет директоров ранее не смог принять решение по выплате дивидендов за 2019 год из-за отсутствия директивы правительства.

Компания опубликовала в пятницу отчет по РСБУ за первое полугодие: чистая прибыль "Транснефти" составила 39,6 млрд рублей, что в 2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выросли акции "КАМАЗа" (+0,7%) на фоне неплохого отчета за первое полугодие по РСБУ: чистая прибыль составила 554 млн рублей против убытка в 2 млрд рублей годом ранее.

В пятницу в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,1%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,5%), растут Европа (индексы DAX и FTSE растут на 0,4-0,6%) и Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,2%).

Мировые фондовые рынки отыграли большую часть потерь, понесенных с начала года, на фоне надежд на создание вакцины от коронавируса. Однако экономисты предупреждают, что подъем, возможно, является слишком быстрым, учитывая неопределенность экономической активности на фоне роста заболеваемости в США и некоторых других странах.

В США в пятницу вышла неоднозначная статистика. Число новостроек в июне выросло до 1,186 млн при прогнозах роста до 1,1 млн, майский показатель был пересмотрен с повышением до 1,011 млн с 0,974 млн.

Между тем, индекс потребительского доверия Мичиганского университета в июле снизился до 73,2 пункта при прогнозах роста до 79 пунктов с июньского уровня 78,1 пункта.

Нефть

Нефть к вечеру в пятницу отыграла часть утренних потерь. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $43,12 за баррель (-0,6% и -1% в четверг), августовская цена WTI - $40,72 за баррель (-0,1% и -1,1% накануне).

В среду страны ОПЕК+ пришли к выводу, что спрос на нефть восстанавливается и можно следовать намеченным курсом - увеличивать нефтедобычу с августа на 2 млн баррелей в сутки (б/с). Однако участники сделки рассчитывают, что страны, которые ранее не исполняли обязательства, компенсируют это повышение, кроме того, спрос достаточно крепок, чтобы "съесть" дополнительные объемы - в частности, в самих странах ОПЕК+. Россия в августе увеличит добычу нефти на 400 тыс. б/с.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в пятницу подорожали акции ПАО "Фармсинтез" (+8,9%), ПАО "Коршуновский ГОК" (+4,9%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (+4,9%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (+4,6%), ГДР TCS (+2,5%).

Лидерами снижения выступили акции ПАО "Южуралникель" (-13,6%), "префы" "Ижстали" (-6,1%), ПАО "Ковровский механический завод" (-5,5%), ПАО "Галс-девелопмент" (-2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 41,113 млрд рублей (из них 7,355 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).