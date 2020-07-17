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Минюст зарегистрировал приказ о новых ценах на газ для промышленности с 1 августа

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Приказы Федеральной антимонопольной службы об установлении новых цен на газ для промышленных потребителей в России с 1 августа 2020 года (639/20 и 638/20) зарегистрированы Министерством юстиции и официально опубликованы на портале правовой информации.

В ранее опубликованных проектах приказов, касающихся цен на газ для промышленности и для населения, цена повышалась на 3%.

В четверг опубликован приказ с трехпроцентной индексацией для населения.

Однако приказы о ценах на газ для промышленности опубликованы без приложений с ценами.

В 2018 году цены индексировались на 3,4%, но в 2019 - лишь на 1,4%, в этом повышении учтено увеличение НДС с января 2019 года с 18% до 20%. С 2020 года рост цен на газ в макропрогнозе РФ запланирован на уровне 3%.

Минюст РФ

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