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"Система" объединила все свои фармактивы в "Алиум Групп"

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - ПАО АФК "Система" объединило все свои фармацевтические активы под управление новой компании - "Алиум Групп", говорится в сообщении корпорации.

Речь идет о передаче в управление пакетов акций АО "Алиум" (объединяет активы АО ФП "Оболенское" и АО "Биннофарм" под брендом Alium) и ОАО "Синтез" (которое, в свою очередь, владеет ЗАО "Биоком").

"Целью формирования "Алиум Групп" является создание единого центра эффективного управления принадлежащими АФК "Система" пакетами акций в этих портфельных компаниях, деятельность которых во многом комплементарна", - приводит корпорация слова президента АФК Владимира Чирахова.

Гендиректором "Алиум Групп" стал Сергей Клыков, ранее руководивший "Синтезом". Также был сформирован совет директоров группы из 10 человек, в который, в том числе, вошли представители АФК "Система", "Ростеха", РФПИ, Marathon Group.

Alium создан осенью 2019 года в результате объединения АО "Фармацевтическое предприятие "Оболенское" и АО "Биннофарм". АФК владеет 26,3% "Оболенское" и 74% "Биннофарма" соответственно.

"Системе" вместе с финансовым партнером через холдинговую компанию Sinocom также принадлежит 56,2% ОАО "Курганское общество медицинских препаратов и изделий "Синтез". ОАО "Синтез", в свою очередь, владеет долей в ЗАО "Биоком".

Совладельцем "Синтеза" и "Биокома" корпорация является с августа 2019 по итогам сделки с инвесткомпанией Marathon Group. Тогда партнеры приобрели 46,5% акций "Синтеза" и 75,1% "Биокома". Ранее сообщалось, что оба предприятия в будущем могут войти в состав Alium.

Производственные площади Alium превышают 70 тыс. кв.м. и представлены 4 фармацевтическими производственными комплексами в Москве и Московской области. Диверсифицированный портфель Alium включает около 200 препаратов в различных терапевтических группах. Выручка Alium в 2019 году составила 7,6 млрд рублей.

Портфель "Синтеза" насчитывает более 300 наименований лекарственных препаратов и медизделий, компания занимает около 3% на российском рынке лекарственных средств и 23% в сегменте антибиотиков. Выручка компании в 2019 году составила 9,2 млрд рублей.

Система

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