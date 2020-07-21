Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,4-0,8%

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник ростом цен blue chips на фоне улучшения внешней конъюнктуры, вызванного надеждами на создание вакцины от коронавируса и ожиданиями новых стимулирующих мер в США и в Европе в условиях продолжающегося роста числа новых случаев заражения COVID-19; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,4-0,8%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2814,96 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1245,1 пункта (+0,8%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,4%. Доллар просел до 70,97 рубля (-0,36 рубля).

Подорожали рублевые акции ВТБ (+1,4%), "Северстали" (+1,2%), "Россетей" (+1,2%), "РусГидро" (+1,1%), "Мечела" (+1%), Сбербанка (+1% и +1,4% "префы"), "Яндекса" (+0,9%), "Газпром нефти" (+0,8%), "Татнефти" (+0,6%), ПАО "Полюс" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,6%). Просели акции "РусАла" (-0,2%), "Норникеля" (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,3%).

Во "втором эшелоне" продолжилось ралли акций ПАО "Галс-девелопмент" на корпоративных новостях: бумаги выросли до 1500 рублей за штуку (+30%), максимум сделок составил 1580 рублей - пик с февраля 2017 года.

Накануне, 20 июля, акции ПАО "Галс-девелопмент" взлетели на 40% после публикации сильного отчета за полугодие 2020 года по РСБУ: чистая прибыль в январе-июне выросла до 15,293 млрд рублей против прибыли в 123,588 млн рублей годом ранее (рост в 124 раза).

Мнения экспертов

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, утром во вторник продолжился рост индекса РТС за счет улучшения внешнего фона после одобрения лидерами стран ЕС плана поддержки экономики на общую сумму 750 млрд евро (сумма будет распределена в форме грантов и займов по низкой ставке, основными получателями помощи станут страны Южной Европы). Кроме того, сравнительно благоприятную реакцию на рынке акций США вызвала финансовая отчетность Halliburton и IBM за второй квартал текущего года.

Во вторник до открытия торгов в Соединенных Штатах ожидается отчетность Phillip Morris, Coca-Cola, Lockheed Martin, Synchrony Financial. На валютном рынке в начале торгов курс доллара США остается под давлением из-за некоторого восстановления "спроса на риск".

По словам директора по аналитике ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, индекс МосБиржи накануне вырос четвертый день подряд, оставаясь при этом в рамках бокового коридора 2700-2835 пунктов. Цены на нефть на фоне оптимистичных прогнозов от ОПЕК демонстрируют устойчивость. В ОПЕК полагают, что спрос на ее нефть в 2021 году резко вырастет и будет даже выше, чем до пандемии коронавируса.

Спрос на нефть, добываемую в странах ОПЕК, увеличится в следующем году на 25% (до 29,8 млн б/с) и превысит, таким образом, уровни 2019 года, сообщается в обзоре рынка нефти от ОПЕК, опубликованном на прошлой неделе. ОПЕК также немного повысила прогноз по спросу на нефть из стран-участниц на 2020 год - на 200 тысяч б/с (до 23,8 млн б/с).

Растущая напряженность между США и Китаем пока не наносит сильного ущерба фондовым рынкам. Согласно информации Reuters, администрация Дональда Трампа рассматривает вопрос о возможности полного запрета на въезд в США членов Коммунистической партии Китая и членов их семей. Позитивным моментом последних дней стало то, что шансы на переизбрание Трампа повысились, хотя отставание от Байдена по-прежнему значительно.

Выходящая в США отчетность за второй квартал не может нанести сильного удара по фондовым рынкам, так как ожидания по ней пессимистичны. Аналитики ожидают, что прибыли компаний, акции которых входят в S&P-500, снизились на 43,1% из-за падения спроса и нарушения цепочек поставок.

Цены на золото и серебро

Цены на золото продолжают рост. В данный момент присутствует высокий уровень неопределенности и страха в связи с состоянием мировой экономики. Кроме того, в США продолжается смягчение монетарной политики. Политика массивного бюджетного стимулирования экономики в долгосрочном плане увеличит инфляцию. Нет оснований ждать падения цен до тех пор, пока не будет выполнена цель роста $1830-1840 за унцию.

После выполнения этой цели вероятна техническая коррекция цен. Недооценка серебра по отношению к золоту и остановка части рудников привели к ралли на рынке серебра. Цены на серебро растут шестую неделю подряд - пробитие наверх уровня $19 стало сильным "бычьим" сигналом, но от уровня $21,22 вероятна коррекция цен, поэтому покупателям надо быть осторожнее, считает Верников.

В США индексы в понедельник, 20 июля, выросли на 0,03-2,5% на оптимизме вокруг вакцины от COVID-19, при этом Nasdaq (+2,5%) достиг нового рекорда закрытия благодаря росту акций крупных технологических компаний.

Новости о работе над вакциной от коронавируса

Как стало известно в понедельник, вакцина против коронавируса, разрабатываемая Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, по предварительным данным, способствовала выработке иммунного ответа на вирус у испытуемых. Исследователи рассчитывают, что она будет готова к массовому производству уже в сентябре.

Одновременно с этим германская биотехнологическая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer в понедельник обнародовали обнадеживающие результаты испытаний разрабатываемой ими экспериментальной вакцины от COVID-19.

Соединенные Штаты занимают первое место среди всех стран мира по количеству заражений коронавирусом и случаев летальных исходов. Согласно данным статистического сайта Worldometer, в стране с начала вспышки вируса диагностировано более 3,9 млн случаев заражения, причем около 143,7 тыс. заболевших скончались. Более 1,8 млн человек выздоровели.

Все больше инвесторов и экономистов склоняются к тому, что стабильное восстановление мировой экономики, пережившей серьезный спад в январе-июне, будет зависеть от успешных мер властей по сдерживанию новых вспышек заболевания, отмечает The Wall Street Journal.

По оценке Международного валютного фонда (МВФ), экономика Соединенных Штатов по итогам второго квартала сократилась на 37% в годовом выражении. МВФ также прогнозирует, что по итогам года падение ВВП страны составит 6,6%, "несмотря на беспрецедентную политику поддержки экономики".

Восстановление американской экономики после кризиса, вызванного вспышкой коронавируса, может быть "медленным и неравномерным", предупредили бывшие председатели Федеральной резервной системы Джанет Йеллен и Бен Бернанке в своем обращении к американским конгрессменам. Они призвали Конгресс расширить меры поддержки экономики США и, в частности, выступили за продление истекающей в конце июля программы надбавок к пособиям по безработице.

Тем временем в США продолжается сезон корпоративной отчетности за второй квартал. На этой неделе свои результаты должны представить, в частности, такие компании, как Coca-Cola, Lockheed Martin и United Airlines Holdings. Согласно оценкам аналитиков, опрошенных FactSet, прибыль 500 крупнейших публичных компаний в США за второй квартал упала на 44%.

Во вторник преобладает подъем индексов в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng растет на 1,8%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,6%).

Планы по восстановлению экономики ЕС

В минувшую пятницу, 17 июля, лидеры стран ЕС начали обсуждать фонд восстановления экономики объемом 750 млрд евро. Согласно сообщению Bloomberg, в понедельник лидеры ЕС одобрили один из основных пунктов по плану перезапуска экономики Евросоюза после пандемии коронавируса. На этой неделе, как ожидается, президент США продолжит переговоры с представителями двух партий в Конгрессе о деталях следующего плана стимулирования экономики страны.

Председатель Евросовета Шарль Мишель намерен направить главам государств и правительств стран Евросоюза новое предложение по пакету антикризисного восстановления экономики и бюджету ЕС на 2021-2027 годы. По его словам, ставка делается на сохранение единства членов Евросоюза, чтобы "Европа была на высоте вызова, вставшего перед нами".

Нефть утром во вторник также дорожает на новостях о положительных результатах испытаний вакцины от коронавируса; цена Brent находится на $0,4 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 20 июля. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $43,56 за баррель (+0,7% и +0,3% в понедельник), августовская цена WTI - $41,0 за баррель (+0,5% и +0,5% в понедельник).

Августовский контракт WTI истекает с закрытием торгов во вторник.