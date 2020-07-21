ВТБ утвердил программу краткосрочных облигаций объемом до 20 трлн рублей

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - ВТБ утвердил программу облигаций серии КС-4 объемом до 20 трлн рублей, говорится в сообщении банка. Программа бессрочная.

Облигации могут размещаться в рамках программы на срок не более 30 дней.

Данная программа краткосрочных облигаций будет четвертой по счету.

Пилотная программа краткосрочных бумаг ВТБ на 5 трлн рублей была утверждена в сентябре 2016 года.

Дебютные однодневные бонды серии КС-1-1 ВТБ разместил 24 октября 2016 года, затем продолжил выходить на рынок каждый рабочий день.

В настоящее время у ВТБ в обращении 55 выпусков биржевых облигаций на 151,603 млрд рублей и 13 выпусков классических облигаций на 26 млрд рублей.