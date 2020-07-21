"Газпром" готовит "вечные" бонды для финансирования газификации в РФ

Компания также задумалась о "вечных" бондах в долларах в 2020 году

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - "Газпром" готовит бессрочные облигации для финансирования газификации. Об этом заявил первый замминистра экономического развития Андрей Иванов в ходе онлайн-форума "Инфраструктурные инициативы бизнеса" во вторник.

"Будем (...) искать возможность за счет всех инструментов, включая (...) использование новых финансовых инструментов, таких как "вечные" облигации, по которым мы сейчас (...) готовимся уже с "Газпромом" к размещению под большой проект газификации нашей страны", - сказал первый замминистра.

Источник, знакомый с ситуацией, сказал "Интерфаксу", что, скорее всего, объем выпуска этого инструмента составит несколько десятков миллиардов рублей. Выпуск бессрочных рублевых облигаций может быть для эмитента скорее пробой нового инструмента.

В настоящее время на рынке обращаются облигации ПАО "Газпром" и ООО "Газпром капитал" на 190 млрд рублей. Только в 2020 году "Газпром" разместил биржевые бонды на 30 млрд рублей.

Президент РФ Владимир Путин поручил "Газпрому" и ответственным ведомствам обеспечить "поэтапное завершение газификации к 2024 году и 2030 году. По итогам 2019 года уровень газификации в стране был 70,1%, целевым уровнем газификации является уровень в 83%.

Новая программа газификации должна реализовываться полностью "Газпромом", с учетом решения проблемы "последней мили". Ее общий объем ее финансирования оценивается почти в 2 трлн рублей.

Сейчас газификация реализуется по схеме: "Газпром" строит межпоселковые газопроводы, а далее региональные органы власти строят внутрипоселковые сети, чтобы газ пришел в каждый дом. Однако большинство регионов оказалось не в состоянии выполнять свои обязательства по газификации. В июньском поручении президента "Газпрому" и ведомствам дано указание обеспечить формирование источников финансирования мероприятий по подключению граждан к газораспределительным сетям без привлечения их средств.

"Вечные" бонды в долларах

"Газпром" рассматривает возможность выхода на рынок в этом году с бессрочными еврооблигациями, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Заём, вероятнее всего, может быть номинирован в долларах США, не исключил источник. Объем – бенчмарк.

"Газпром" в 2020 году уже разместил облигации на $3 млрд, 1 млрд евро и 30 млрд рублей, а также привлек кредиты на 608 млн евро.

К настоящему времени сумма привлеченного финансирования выросла до 358 млрд рублей, или 64% от лимита программы заимствований на текущий год (558 млрд рублей).