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Нефть подорожала более чем на 3%

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок повышаются более чем на 3% в ходе торгов во вторник, поддержку рынку оказывают новости о положительных результатах испытаний вакцины от коронавируса и согласовании антикризисного плана Евросоюза.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:07 по московскому времени составляет $44,7 за баррель, что на $1,42 (3,28%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялись в цене на $1,37 (3,36%) - до $42,18 за баррель.

Августовский контракт WTI истекает с закрытием торгов во вторник. Стоимость сентябрьского фьючерса WTI выросла на $1,36 (3,32%) и составляет $42,28 за баррель.

Согласно публикации в журнале Lancet, вакцина против коронавируса, разрабатываемая Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, по предварительным данным, способствовала выработке иммунного ответа на вирус у испытуемых.

В то же время в научной публикации уточняется, что теперь испытания вакцины следует проводить с участием тех, кто находятся в группе риска заражения COVID-19 - сотрудников сферы здравоохранения и пожилых людей с сопутствующими заболеваниями.

Тем временем лидеры стран Евросоюза после четырех дней переговоров достигли соглашения по плану восстановления экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса, и бюджету Евросоюза на 2021-2027 годы, объявил во вторник председатель Европейского совета Шарль Мишель.

В первоначальном предложении Еврокомиссии 750 млрд евро восстановительного фонда предлагалось разделить на 500 млрд субсидий и 250 млрд займов. По ходу переговоров для достижения компромисса пришлось изменить эту пропорцию, которая в согласованном участниками саммита виде делится на 390 млрд субвенций и 360 млрд кредитов.

"Цены на нефть растут после того, как лидеры ЕС согласовали знаковый план финансовой помощи, в то время как США, похоже, начинают брать под контроль распространение коронавируса", - пишет старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойа, которого цитирует Dow Jones.

Помимо этого, министр финансов США Стивен Мнучин заявил о намерении до конца июля принять новый пакет мер поддержки экономики. После встречи представителей Белого дома с группой сенаторов-республиканцев в понедельник он сказал журналистам, что первоначальное предложение республиканцев предполагает помощь объемом $1 трлн.

нефть

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