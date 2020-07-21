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ВТБ разместил два выпуска инвестоблигаций общим объемом 647,7 млн рублей

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - ВТБ разместил 87,35% облигаций серии Б-1-87 на 436,728 млн рублей, а также 42,19% выпуска серии Б-1-90 на 210,933 млн рублей, говорится в сообщениях кредитной организации.

Номинальный объем каждого из выпусков - по 500 млн рублей. Цена размещения - 100% от номинала.

Срок обращения серии Б-1-87 составляет 2 года, серии Б-1-90 - 3 года.

Ставка полугодовых купонов по займам установлена на уровне 0,01% годовых. Кроме того, по выпускам предусмотрена выплата дополнительного дохода.

В обращении в настоящее время находятся 58 биржевых выпусков облигаций ВТБ на сумму 172,8 млрд рублей и 13 классических выпусков на 26,004 млрд рублей.

ВТБ

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