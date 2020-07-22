В России выдано льготной ипотеки под 6,5% на 205 млрд рублей

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Банки выдали россиянам 80 тысяч ипотечных кредитов по льготной программе со ставкой 6,5% на 205 млрд рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"В апреле текущего года запустили программу льготной ипотеки по ставке 6,5% процентов. Это одна из самых успешных антикризисных мер. Выдано 80 тысяч кредитов на сумму свыше 205 миллиардов рублей", - сказал Мишустин, выступая в среду в Госдуме с отчетом о работе правительства за минувший год.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых на весь срок кредита для покупки нового жилья комфорт-класса действует для кредитов, выданных до 1 ноября 2020 года.

В июне президент России Владимир Путин предложил увеличить кредитный лимит по программе льготной ипотеки с 8 до 12 млн рублей в московском регионе, Петербурге и Ленобласти, а также с 3 до 6 млн рублей - в других регионах.

Минимальный первоначальный взнос по программе изначально составлял 20%, в июне в правительство внесли проект постановления, по которому взнос должен снизиться до 15%.

Сельская ипотека

Мишустин также предложил предоставить дополнительное финансирование программы сельской ипотеки на 2 млрд рублей.

"Уже видно, что очень популярна программа "Сельская ипотека" по льготным ставкам. Выдано кредитов на 18,5 млрд рублей. Есть предложение предоставить дополнительное финансирование этой программы на 2 млрд рублей. Считаю, что нужно поддержать его", - сказал Мишустин в ходе выступления в Госдуме.

Ранее о возможности увеличения финансирования программы сельской ипотеки заявляла вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. Она отмечала, что увеличение финансирования на 2 млрд рублей позволит обеспечить комфортным жильем более 45 тыс. семей. При этом объем кредитования может составить до 120 млрд рублей, а площадь жилья достигнет 4 млн кв. м.

Программа сельской ипотеки действует в России с начала 2020 года. В рамках нее реализуется проект по выдаче льготной ипотеки с максимальной ставкой 3% годовых.

В программе принимают участие Россельхозбанк, Сбербанк, "Центр-Инвест", банк "Левобережный", "Ак Барс", Дальневосточный банк. Кроме того, Минсельхоз решил увеличить количество кредитных организаций для участия в программе.

Расселение аварийного жилья

Мишустин также добавил, что правительство РФ планирует расселить из аварийного жилья около 55 тыс. человек в этом году.

Ранее глава Минстроя Владимир Якушев заявлял, что план по программе переселенияиз аварийного жилья на 2020 год может быть перевыполнен в полтора раза. "На 1 июня 2020 года по факту мы расселили уже 1,074 млн кв.м - это 107% от плана 0 и переселили 66 038 человек. По факту мы сегодня идем с опережением графика", - сказал Якушев на заседании Совета Федерации.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин также говорил, что правительство планирует завершить расселение граждан по программе аварийного жилья на год раньше панов. "Мы внесли как антикризисную меру предложение - пятилетнюю программу сделать за четыре года. Сегодня мы очень подробно обсуждаем возможность финансирования", - сказал Хуснуллин в программе "Право на справедливость" на Первом канале.

С 2019 года переселение россиян осуществляется в рамках приоритетного национального проекта "Жилье и городская среда". В ближайшие шесть лет предстоит расселить дома общей площадью около 10 млн кв.м, в которых проживет около 530 тыс. россиян.