ЦБ предложил финальную версию новой концепции ипотечного страхования

Ипотечная страховка станет обязательной для банков, а ее сумма войдет в полную стоимость кредита

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Банк России опубликовал финальную версию новой концепции ипотечного страхования, согласно которой расходы по оплате страховки будет нести не заемщик, как это происходит сейчас, а банк, для которого ее наличие станет обязательным, говорится в сообщении регулятора. При этом стоимость страховки будет учтена в полной стоимости кредита.

Выдавая ипотеку, банк будет страховать приобретаемую недвижимость, жизнь и здоровье заемщика. В новой версии концепции указан минимальный перечень страхуемых рисков и установлено, что при секьюритизации ипотечных кредитов договор страхования должен заключать ипотечный агент.

Так, к числу рисков по страхованию имущества относится утрата или его повреждение в результате пожара, взрыва, затопления, стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц, конструктивных дефектов. По страхованию жизни и здоровья заемщика – смерть заемщика в результате несчастного случая или болезни, присвоение инвалидности I или II группы по любой причине кроме исключений.

По оценке регулятора, если бы подход в концепции применялся уже сейчас, то стоимость ипотеки в 2019 году была бы ниже на 0,15-0,67 процентного пункта.

Положения концепции не распространяются на ранее заключенные ипотечные кредиты, однако применяются в случае рефинансирования ипотеки.

Первый вариант концепции

Первый вариант концепции был опубликован регулятором в конце апреля и вызвал большое сопротивление как со стороны банков, так и страховщиков. В частности, в мае Всероссийский союз страховщиков (ВСС) и Ассоциация банков России (АБР) направили совместное обращение на имя председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной с просьбой отказаться от дальнейшей проработки реформы. Банки и страховщики считают, что действующая система страхования по ипотеке функционирует успешно, а реализация новой концепции приведет к тому, что "стоимость такого страхования может быть компенсирована лишь увеличением размера процентной ставки по кредиту".

По замыслу же ЦБ РФ, перекладывание обязанности по уплате ипотечной страховки с заемщиков на кредитные организации позволит снизить цену ипотеки и сделать услугу более прозрачной. По данным Банка России, в 2019 году объем страховых премий составил около 42 млрд рублей по более чем 8 млн договоров ипотечного страхования. При этом основную массу договоров (более 80%) заключили 5 страховых организаций. Уровень комиссии банков при этом доходит до 39% от суммы премий.

По итогам обсуждения положений концепции с банковским и страховым сообществом Банк России получил консолидированное мнение от двух ассоциаций и выработал позицию по их основным доводам, которая изложена в финальной версии концепции.