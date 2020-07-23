Выручка Mail.ru Group во II квартале выросла на 25,5%

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Выручка Mail.ru Group по итогам II квартала 2020 года составила 25,37 млрд рублей, увеличившись по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 25,5%, говорится в финансовом отчете интернет-холдинга.

Показатель EBITDA компании вырос на 3,9% - до 7,47 млрд рублей. Рентабельность EBITDA в отчетном периоде составила 29,5%.

Показатели оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса". Опрошенные накануне аналитики ожидали, что выручка Mail.ru Group составит 23,04 млрд рублей.

Эксперты прогнозировали EBITDA в размере 5,7 млрд рублей, рентабельность EBITDA - 24,7%.

Mail.ru Group ожидает по итогам 2020 года роста выручки потенциально выше 100 млрд рублей, говорится в финансовом отчете. Это сопоставимо с прогнозом, который компания представила в начале года, но в апреле была вынуждена отозвать из-за пандемии COVID-19. В феврале Mail.ru Group сообщала, что по итогам 2020 года ожидала роста выручки на 18-20% - до 103-105 млрд руб. Компания также ожидала EBITDA по итогам года не выше 34 млрд руб. с учетом максимально возможных инвестиций, говорил управляющий и финансовый директор компании Мэттью Хаммонд.

"Рекламный сегмент сократился до предела раньше, чем мы предполагали, но снижение оказалось не таким сильным, как мы ожидали. Несмотря на это, динамика рекламных расходов остается нестабильной. Прогноз развития рынка затруднен и будет зависеть от темпов восстановления экономики. Мы ожидаем рост выручки потенциально выше 100 млрд руб. Это сравнимо с прогнозом, который мы давали до пандемии (103-105 млрд руб.). Однако вместе с этим мы получим снижение рентабельности из-за изменения распределения выручки между сегментами бизнеса и инвестиций", - говорится в финансовом отчете Mail.ru Group за II квартал.

Компания отметила, что рентабельность в игровом сегменте значительно ниже, чем в рекламном. В рекламном же сегменте "высокая доля постоянных затрат, что негативно отражается на прибыльности данного бизнеса во время давления на выручку".

При этом компания постоянно инвестирует в развитие собственной экосистемы и разработку новых проектов.