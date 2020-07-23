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"Интерфакс" запустил сервис для анализа налоговых рисков в трансграничных сделках

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" разработал модуль, определяющий рыночные интервалы рентабельности для сделок с европейскими взаимозависимыми компаниями, чтобы обосновывать "рыночность" этих сделок в налоговой документации.

Новый модуль - часть системы "АСТРА-Интерфакс", самого популярного российского сервиса для автоматизированной подготовки документации по контролируемым сделкам.

"Новый модуль разрабатывался специально для российских компаний, которые должны предоставлять отчетность по контролируемым сделкам, он учитывает российскую специфику и содержит финансовые данные только в отношении проверенных компаний, которые соответствуют требованиям Налогового кодекса РФ. Это позволило создать сервис, который эффективно снижает налоговые риски и при этом доступен по цене. До сих пор на рынке были представлены только не адаптированные к российским реалиям сервисы от крупнейших мировых поставщиков", - сказал руководитель проекта АСТРА Артем Перегудов.

Налоговые органы при проведении проверок в части трансфертного ценообразования уделяют трансграничным сделкам основное внимание. В соответствии с рекомендациями Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и требованиями НК РФ, для обоснования внутригрупповых сделок может использоваться метод сопоставимой рентабельности. Суть метода заключается в сравнении рентабельности анализируемой сделки с рыночным интервалом рентабельности, полученным на основании анализа данных финансовой отчетности сопоставимых компаний. АСТРА поможет в тех случаях, когда для обоснования контролируемой сделки необходимо определить рыночный интервал рентабельности на территории Российской Федерации или Европейского союза.

В случае, если тестируемая сторона зарегистрирована на территории Европы, и в отдельно взятой стране не находится необходимое количество сопоставимых компаний, поиск сопоставимых компаний осуществляется последовательно: сначала в анализируемой стране, затем в регионе (в западной или восточной Европе), и - во всем Европейском союзе.

"Данного подхода придерживаются крупнейшие компании, ведущие аудиторы и непосредственно ФНС России. Наш новый сервис, таким образом, позволит обосновать сделки с любой компанией, зарегистрированной на территории Европы", - сказал Перегудов.

Всего в России около 15 тысяч компаний ежегодно сдают отчетность по контролируемым сделкам.

"АСТРА-Интерфакс" - профессиональное решение для анализа и обоснования трансфертных цен, которое помогает компаниям управлять налоговыми рисками на всех этапах контролируемых сделок – от планирования до подготовки отчётности.

Интерфакс

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