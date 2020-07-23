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Мировой выпуск стали в июне упал на 7%

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Производство стали в 64 странах мира, предоставляющих данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), в июне 2020 года сократилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 148,3 млн тонн, сообщила организация.

По сравнению с маем выпуск стали сократился на 0,3%.

В январе-июне 2020 года производство металла упало на 6%, до 873,1 млн тонн.

Россия в прошлом месяце, согласно предварительным данным ассоциации, сократила производство стали на 7,6% в годовом выражении, до 5,6 млн тонн. За 6 месяцев этого года выпуск стали в РФ снизился на 2,9%, до 35,3 млн тонн.

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