ЦБ РФ отозвал лицензию у Народного банка

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Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Народного банка, говорится в сообщении ЦБ.

Как сообщается в пресс-релизе ЦБ, АО "Народный банк" (зарегистрировано в Москве), занижало величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, нарушало законодательство о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

"Приоритетным направлением деятельности Народного банка являлось предоставление банковских гарантий, объем которых в несколько раз превышал размер собственных средств кредитной организации", - сообщил регулятор.

Кроме того, в 2020 году банк "в значительных объемах осуществлял непрозрачные операции с платежными агентами-нерезидентами по переводу средств физических лиц". Информацию о последних регулятор направил в правоохранительные органы.

В Народный банк назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Народный банк является участником системы страхования вкладов. По итогам первого квартала 2020 года он занимает 246-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".