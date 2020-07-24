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ЦБ снизил до 2,25% ставку в рамках поддержки кредитования МСП

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Банк России принял решение о снижении с 27 июля 2020 года процентной ставки по кредитам, направленным на поддержку кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), а также кредитования на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости – с 2,50% до 2,25% годовых, говорится в сообщении регулятора.

Снижение касается как вновь предоставляемых, так и ранее предоставленных кредитов Банка России в рамках этих механизмов (с совокупным лимитом 500 млрд рублей).

При этом ЦБ сохранил подход по дальнейшему изменению ставки для банков в рамках этой программы: оно зависит от изменения задолженности по кредитам, предоставленным субъектам МСП, в сравнении со значением долга на 1 апреля 2020 года.

Ранее сообщалось, что совет директоров ЦБ в пятницу снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) – до 4,25%.

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