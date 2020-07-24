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ЦБ повысил прогноз по ценам на нефть в 2021 году до $40 за баррель

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ существенно повысил свой прогноз по среднегодовым ценам на нефть марки Urals в 2020 году до $38 за баррель с $27, говорится в среднесрочном прогнозе ЦБ, опубликованном по итогам заседания совета директоров, на котором он понизил ключевую ставку до 4,25% с 4,5%.

В 2021 году ЦБ теперь прогнозирует в базовом сценарии среднегодовую цену на нефть марки Urals на уровне $40 за баррель вместо $35 по предыдущей февральской версии прогноза.

В 2022 году ЦБ сохранил прогноз цен на нефть на уровне предыдущего варианта прогноза в $45.

Прогноз ЦБ по ценам на нефть совсем незначительно ниже ожиданий Минэкономразвития. Минэкономразвития в своей июньской версии прогноза ожидало среднегодовые цены на нефть в 2020 году на уровне $39,9 за баррель, в 2021 году - $43,3, в 2022 году - $45,6, в 2023 году - $46,5.

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