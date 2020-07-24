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ВТБ в июне сократил запасы золота на 9,3 т

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - ВТБ, лидирующий среди российских банков по объему драгметаллов на балансе, в июне сократил запасы на 9,3 тонны в пересчете на золото – до 47,1 тонны на начало июля.

Как следует из отчетности кредитных организаций, опубликованной на сайте ЦБ РФ, также около 1,1 тонны продал Совкомбанк.

Это было более чем скомпенсировано закупками со стороны Сбербанка (его запасы выросли на 5 тонн), Газпромбанка (рост на 3,5 тонны) и "Открытия" (плюс 2,2 тонны).

В результате суммарные запасы драгметаллов в банках РФ в июне выросли в пересчете на золото на 0,9 тонны и составили на начало текущего месяца 80,5 тонны.

ВТБ ЦБ РФ золото

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