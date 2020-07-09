Экспорт золота из РФ в мае упал по сравнению с апрелем, но остался на высоком уровне 24 т

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Россия, по предварительным подсчетам, в мае 2020 года экспортировала 23,8 тонны золота на $1,3 млрд, следует из данных ФТС.

Это почти вдвое меньше, чем в апреле (42,6 тонны на $2,3 млрд), но все равно представляет собой внушительный объем, в 7 раз больше, чем в мае прошлого года, в натуральном выражении и в 10 раз – в стоимостном.

Основной страной-получателем в мае оставалась Великобритания – 20,7 тонны на $1,1 млрд. Но из статистики нельзя сделать вывод, остается ли золото там или отправляется в другие страны, Лондон является важным мировым хабом по обороту и хранению драгоценных металлов.

Также 1,7 тонны золота на $95 млн в мае было экспортировано из России в Турцию.

Всего за 5 месяцев 2020 года экспорт золота из России составил 96,5 тонны на $5,1 млрд, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос в 8 раз в натуральном выражении и в 10 раз – в стоимостном.