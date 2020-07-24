Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:58Заразились
на 24.07В России 800 849+5 811В мире 15 511 157+280 596

Причиной сбоя сервисов спортивной электроники Garmin назвали взлом

Причиной сбоя сервисов спортивной электроники Garmin назвали взлом
Фото: Garmin

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Сервисы известного производителя умных часов и электронных устройств для занятия спортом Garmin не работают с 23 июля, пишет "Би-би-си".

В свою очередь портал ZDNet сообщает, что причиной сбоя стала хакерская атака. По их данным, злоумышленники зашифровали данные системы и требуют выкуп. Зачастую получить доступ им удается, если кто-то из сотрудников переходит по вредоносной ссылке.

Официально компания эти сообщения не подтверждает.

Ранее пользователи Garmin по всему миру столкнулись с тем, что не смогли загрузить в специальные приложения данные со своих устройств, например, сведения о спортивных тренировках. Информация остается в памяти их устройств, которые продолжают работать, но приложение предлагает более подробные данные о занятиях, пройденных шагах, установленных рекордах и т.п.

Кроме того, сбой коснулся и сервиса для пилотов самолетов flyGarmin. Пилоты, использующие сервис, рассказали ZDNet, что не смогли загрузить базу данных Garmin в свои навигационные устройства. По требованиям Федерального управления гражданской авиации США, базы данных должны регулярно обновляться, поэтому полеты под угрозой. Также не работает и приложение Garmin Pilot, которое используется при планировании полета.

Согласно сообщению Garmin, из-за все того же сбоя не работают колл-центры компании, поэтому операторы не могут принимать звонки, имэйлы и сообщения в онлайн-чатах на сайте.

Garmin

Новости

РФ выиграла у ЕС в ВТО принципиальный спор с советских времен

РФ выиграла у ЕС в ВТО принципиальный спор с советских времен

ЦБ оценил срок возврата экономики РФ к докризисному уровню в 1,5 года

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до рекордного минимума в 4,25%

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до рекордного минимума в 4,25%

Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа

Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа

Евро стал дороже 83 рублей впервые с 4 мая

ЦБ РФ отозвал лицензию у Народного банка

ЦБ РФ отозвал лицензию у Народного банка

Илон Маск призвал выпускать больше никеля, пообещав крупный контракт

Поправки о переходе на прогрессивную шкалу НДФЛ отложили на осень

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');