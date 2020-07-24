Причиной сбоя сервисов спортивной электроники Garmin назвали взлом

Фото: Garmin

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Сервисы известного производителя умных часов и электронных устройств для занятия спортом Garmin не работают с 23 июля, пишет "Би-би-си".

В свою очередь портал ZDNet сообщает, что причиной сбоя стала хакерская атака. По их данным, злоумышленники зашифровали данные системы и требуют выкуп. Зачастую получить доступ им удается, если кто-то из сотрудников переходит по вредоносной ссылке.

Официально компания эти сообщения не подтверждает.

Ранее пользователи Garmin по всему миру столкнулись с тем, что не смогли загрузить в специальные приложения данные со своих устройств, например, сведения о спортивных тренировках. Информация остается в памяти их устройств, которые продолжают работать, но приложение предлагает более подробные данные о занятиях, пройденных шагах, установленных рекордах и т.п.

Кроме того, сбой коснулся и сервиса для пилотов самолетов flyGarmin. Пилоты, использующие сервис, рассказали ZDNet, что не смогли загрузить базу данных Garmin в свои навигационные устройства. По требованиям Федерального управления гражданской авиации США, базы данных должны регулярно обновляться, поэтому полеты под угрозой. Также не работает и приложение Garmin Pilot, которое используется при планировании полета.

Согласно сообщению Garmin, из-за все того же сбоя не работают колл-центры компании, поэтому операторы не могут принимать звонки, имэйлы и сообщения в онлайн-чатах на сайте.