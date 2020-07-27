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Белый дом и Сенат "принципиально" договорились по новому пакету помощи экономики США

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU -Администрация президента Дональда Трампа и контролируемый республиканцами Сенат американского Конгресса достигли "принципиального соглашения" по следующему законопроекту о помощи экономике в условиях пандемии коронавируса, заявил официальный глава администрации Белого дома Марк Медоуз.

Он сообщил журналистам, что в законодательном предложении есть несколько вопросов, которые, как он надеется, будут решены "в ближайшие часы", и пакет мер, скорее всего, будет обнародован в понедельник днем.

Министр финансов Стивен Мнучин сообщил ранее, что пакет помощи, который предлагают республиканцы, включает в себя "срочные и приоритетные меры" и оценивается в $1 трлн.

После принятия Сенатом, законопроект должен быть одобрен всем составом Конгресса и подписан Трампом.

Весной 2020 года на поддержку экономики страны уже было выделено $3 трлн.

В США с начала пандемии коронавируса зарегистрировано более 4,2 млн инфицированных, число летальных исходов от распространения инфекции приближается к 147 тыс., сообщает американский университет Джонса Хопкинса.

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