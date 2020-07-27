Рубль активно растет к доллару и дешевеет к евро вслед за их динамикой на Forex

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Доллар активно снижается, евро, напротив, заметно растет на Московской бирже в понедельник утром; рубль слабо меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 71,48-71,56 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 71,55 руб. (-18,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 83,78 руб. (+22,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,95 копейки к уровню закрытия пятницы, до 77,03 рубля.

Доллар при этом оказался на 4,74 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 67,69 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро на старте торгов. Инвесторы отыгрывают продолжающееся падение доллара на глобальном рынке, в том числе, в паре с евро, на фоне возросшего спроса из-за опасений по поводу напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином и ситуации с пандемией коронавируса.

В центре внимания рынков на этой неделе заседание Федеральной резервной системы (ФРС), от которого трейдеры ждут сигналов относительно дальнейшего направления политики Центробанка, в том числе, сигналов относительно дальнейшего смягчения политики.

В США с начала пандемии коронавируса зарегистрированы более 4,2 млн инфицированных, число летальных исходов от распространения инфекции приближается к 147 тыс., сообщает американский университет Джонса Хопкинса.

Тем временем, данные о заболеваемости COVID-19 в США указывают на некоторое улучшение ситуации в штатах, наиболее серьезно пострадавших от пандемии, в том числе, во Флориде, в Калифорнии и Техасе - число новых случаев заражения в этих штатах опустилось ниже 1 тыс. в сутки, передает Bloomberg.

Инвесторов тревожит очередной дипломатический конфликт Вашингтона и Пекина, так как ухудшение отношений между странами может усложнить восстановление мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

МИД КНР в понедельник сообщил, что генеральное консульство США в административном центре китайской провинции Сычуань городе Чэнду официально прекратило работу. О его закрытии было объявлено в минувшую пятницу. Ранее на прошлой неделе американские власти распорядились закрыть консульство Китая в Хьюстоне (штат Техас).

Тем временем, прибыль крупных промпредприятий Китая в июне 2020 года выросла по итогам второго месяца подряд на фоне постепенного восстановления экономики КНР после кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции.

Совокупная прибыль промпредприятий с годовой выручкой свыше 20 млн юаней в прошлом месяце увеличилась на 11,5% по сравнению с июнем прошлого года и составила 666,55 млрд юаней ($95,22 млрд), свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

Июньские темпы роста прибыли были максимальными с марта 2019 года. В мае повышение составило 6%.

Администрация президента США Дональда Трампа и контролируемый республиканцами Сенат достигли "принципиального соглашения" по следующему законопроекту о помощи экономике в условиях пандемии коронавируса, заявил официальный глава администрации Белого дома Марк Медоуз.

Он сообщил журналистам, что в законодательном предложении есть несколько вопросов, которые, как он надеется, будут решены "в ближайшие часы", и пакет мер, скорее всего, будет обнародован в понедельник днем.

Министр финансов Стивен Мнучин сообщил ранее, что пакет помощи, который предлагают республиканцы, включает в себя "срочные и приоритетные меры" и оценивается в $1 трлн.

После принятия Сенатом, законопроект должен быть одобрен всем составом Конгресса и подписан Трампом. Весной 2020 года на поддержку экономики страны уже было выделено $3 трлн.

Цены на нефть незначительно опускаются в понедельник после небольшого подъема по итогам прошлой недели. Трейдеры следят за развитием конфликта США и Китая, а также продолжают оценивать данные о новых случаях заражения COVID-19 в Штатах.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 по московскому времени в понедельник уменьшилась на 0,35% - до $43,19 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на 0,34% - до $41,15 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 0,5%, WTI - на 1,3%.

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, указали на потенциальное повышение добычи нефти в США, пишет MarketWatch.

Число действующих нефтяных добывающих установок в США на прошлой неделе увеличилось впервые с середины марта - на 1 единицу, до 181 установки.