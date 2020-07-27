Индекс МосБиржи обновил максимум с февраля во главе с акциями золотодобытчиков

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ утром в понедельник продолжает подъем, индекс МосБиржи обновил максимум с конца февраля во главе с раллирующими бумагами золотодобывающих компаний вслед за дорожающим золотом, в то время как внешние фондовые площадки подают смешанные сигналы в условиях эскалации напряженности между США и Китаем.

К 11:00 индекс МосБиржи составил 2877,7 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1265,64 пункта (+0,8%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 3,4%.

Обновили максимумы акции "Селигдара" (+10,2% и +4,4% "префы"), ПАО "Лензолото" (+9,3% и +4,3% "префы"), ПАО "Полюс" (+7,4%), Polymetal (+5,3%), Petropavlovsk (+2,5%), также раллируют бумаги ПАО "Бурятзолото" (+10,1%).

Золото выросло до $1930,3 за тройскую унцию (+1,7%).

Подорожали также рублевые акции ВТБ (+3,4%), "Мечела" (+2,4%), "Норникеля" (+2,1%), "ФСК ЕЭС" (+1,8%), "Интер РАО" (+1,5%), "Мосбиржи" (+1,4%), "РусАла" (+1,4%), "АЛРОСА" (+1,2%), "Северстали" (+1%).

Просели бумаги "НОВАТЭКа" (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), Сбербанка (-0,4%), "Газпрома" (-0,4%), АФК "Система" (-0,3%), "Газпром нефти" (-0,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 составил 14,159 млрд рублей (из них 2,2 млрд рублей пришлось на акции "Полюса").

Мнение аналитиков

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, ослабление доллара на Forex поддерживает рынки акций и сырье. Золото переписало исторический максимум, также раллирует серебро, которое сильно отстало от золота в ходе восстановления после обвала в феврале-марте. Т

На российском рынке в лидерах подъема выступают акции золотодобывающих компаний, которые рекомендуется удерживать в портфелях до появления признаков ослабления восходящего тренда по золоту. Нефть пока остается в стороне от общего праздника жизни. Для нее более важными сейчас являются фундаментальные факторы, а именно баланс спроса и предложения, а также риски ухудшения отношений США с Китаем. Нежелание нефти присоединяться к всеобщему росту наводит на мысль, что при ухудшении внешнего фона котировки "черного золота" могут попробовать протестировать сверху вниз отметку $40 за баррель Brent. Впрочем, ситуация вполне может измениться в среду, если выйдут хорошие данные по запасам нефти в США, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон в понедельник неоднозначный. В США инвесторы предпочли в пятницу зафиксировать прибыль на фоне ухудшения отношений Штатов с Китаем после распоряжений о закрытии консульств с обеих сторон. Кроме того, на рынке нет уверенности в способности республиканцев и демократов до конца июля достигнуть соглашения о новом пакете стимулирующих мер, который включает в себя в том числе выплаты безработным.

Нефть Brent торгуется вблизи $43 за баррель в ожидании новых сигналов в отношении перспектив спроса и предложения. Нефтедобыча в США остается стабильной, но при прочих равных в ближайшие месяцы компании могут начать восстановление производства. Рынок акций РФ подталкивают вверх акции золотодобывающих компаний на фоне рекордных цен на золото, считает Кожухова.

В США в пятницу индексы снизились на 0,6-0,9% на фоне возросшей напряженности между США и Китаем. Давление на рынок также оказали опасения по поводу продолжающегося роста числа заражений коронавирусом во многих американских штатах, который угрожает восстановлению экономики.

Опубликованные в пятницу статданные показали, что продажи новостроек в США в июне взлетели до максимума с июля 2007 года. Продажи новых домов в США в прошлом месяце подскочили на 13,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 776 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Аналитики в среднем ожидали увеличения в июне на 4-5%.

В понедельник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,3%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,4%) на фоне обострения противоречий между США и Китаем и опасений по поводу того, что темпы восстановления мировой экономики могли начать ослабевать. Нет единого вектора в Европе (индекс DAX вырос на 0,4%, а CAC40 и FTSE просели на 0,1-0,2%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,4%).

МИД КНР в понедельник сообщил, что генеральное консульство США в административном центре китайской провинции Сычуань городе Чэнду официально прекратило работу. О его закрытии было объявлено в минувшую пятницу. Ранее на прошлой неделе американские власти распорядились закрыть консульство Китая в Хьюстоне (штат Техас).

Тем временем, прибыль крупных промышленных предприятий Китая в июне 2020 года выросла по итогам второго месяца подряд на фоне постепенного восстановления экономики КНР после кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции.

Совокупная прибыль промпредприятий с годовой выручкой свыше 20 млн юаней в прошлом месяце увеличилась на 11,5% по сравнению с июнем прошлого года и составила 666,55 млрд юаней ($95,22 млрд), свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

Июньские темпы роста прибыли были максимальными с марта 2019 года, свидетельствуют данные Wind. В мае повышение составило 6%.

Нефть в понедельник дешевеет после небольшого подъема по итогам прошлой недели, цена Brent находится на $0,1 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 24 июля. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 по московскому времени составила $43,19 за баррель (-0,4% и +0,1% в пятницу), сентябрьская цена WTI - $41,13 за баррель (-0,4% и +0,5% в пятницу).

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 0,5%, WTI - на 1,3%.