ВТБ докапитализировал европейскую "дочку" на 70 млн евро

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - ВТБ в январе докапитализировал европейскую "дочку" на 70 млн евро, планирует еще одну докапитализацию во второй половине 2020 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе российского банка.

VTB Europe в своем годовом отчете за 2019 год сообщил, что новые события и возросшие геополитические и экономические риски могут существенно повлиять на его прогнозы на 2020 год. Несмотря на это, банк планирует завершить 2020 год с уровнем капитальной базы, сопоставимым с 2019 годом. В частности, VTB Europe намерен заместить существующий капитал второго уровня новыми капитальными вливаниями от материнской компании.

"Для выполнения требований европейского банковского регулирования в январе 2020 года банк ВТБ пополнил капитал VTB Europe на 70 млн евро, которые были направлены в капитал второго уровня. Следующий этап докапитализации запланирован на вторую половину 2020 года. Однако его объемы и реализация будут зависеть от множества факторов, в том числе связанных с эпидемиологической ситуацией, обусловленной пандемией коронавируса, поэтому говорить о конкретных параметрах сейчас преждевременно", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ВТБ.

VTB Europe в отчете также сообщил, что ожидает небольшой рост взвешенных по риску активов (RWA) в 2020 году. Банк намерен оставаться прибыльным в этом году с положительной рентабельностью капитала (в 2019 году он заработал 117,6 млн евро чистой прибыли). В планах банка также увеличить оценочные резервы, VTB Europe предварительно оценил влияние SARS-CoV-2 и провел выборочное снижение рейтинга заемщиков в определенных секторах экономики и странах, наиболее сильно пострадавших от пандемии. Это клиенты из стран с высоким уровнем риска Китая, Италии и Ирана, которые осуществляют деятельность в таких областях как туризм, коммерческая недвижимость, морские перевозки, авиация и железнодорожный транспорт.

"Несмотря на сложившуюся ситуацию, мы сделаем дополнительные инвестиции в нашу инфраструктуру в 2020 году, чтобы предложить клиентам расширенный портфель финансовых продуктов. Наша дальнейшая цель - продолжать увеличивать доходы от комиссионного бизнеса, особенно от глобального транзакционного бизнеса и услуг wealth management", - говорится в отчете.

Банк ожидает, что в течение 2020 года численность его работников несколько возрастет, но не в такой степени, как за последние два года.

В начале 2018 года ВТБ завершил перевод своих европейских подразделений в Германии, Австрии и Франции на единую банковскую лицензию, объединенная структура работает под названием VTB Bank (Europe) SE с головным офисом во Франкфурте-на-Майне.

В состав VTB Bank (Europe) SE также вошла розничная онлайн-платформа в Германии - VTB Direktbank. Офис ВТБ в Париже был закрыт. По оценкам банка, экономия издержек от объединения должна была составить около 40 млн евро в год, что соответствует примерно 40% общего объема текущей базы расходов европейских подразделений.