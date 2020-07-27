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Новый индекс для технологических компаний был запущен в Гонконге

Новый индекс для технологических компаний был запущен в Гонконге
Фото: Reuters

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Новый индекс акций технологического сектора, в состав которого вошли бумаги двух самых дорогостоящих китайских компаний, был запущен в Гонконге в понедельник.

Индикатор Hang Seng Tech Index, который отслеживает динамику акций 30 технологических компаний, торгуемых в Гонконге, завершил торги снижением на 1,3% после роста на 2,2% в ходе утренней сессии, в то время как более широкий индекс Hang Seng опустился на 0,4%.

Акции трех крупнейших компонентов технологического индекса - Tencent Holdings Ltd., Meituan Dianping и Xiaomi Corp. - подешевели по итогам торгов, тогда как бумаги Alibaba Group Holding Ltd. закрылись без изменений. На долю этих четырех компаний приходится треть объема индекса.

Составитель индексов Hang Seng Indexes Co. 20 июля сообщил о намерениях запустить новый индикатор, после чего многие акции, вошедшие в его состав, существенно укрепились.

Три крупнейшие представленные на бирже в США китайские компании - Alibaba, JD.com Inc. и NetEase Inc. - за прошедшие девять месяцев разместили свои акции в Гонконге и провели там вторичные размещения. На долю китайских компаний на текущий момент приходится почти 78% капитализации Гонконгского фондового рынка против 67,5% на конец 2018 года и около 57% десять лет назад, согласно данным биржи, которые приводит Dow Jones.

На прошлой неделе китайский гигант в сфере финансовых технологий Ant Group Co., который владеет системой мобильных платежей Alipay, сообщил, что планирует провести два IPO - в Гонконге и Шанхае.

Hang Seng Tech Index Гонконг Китай

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