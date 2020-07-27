Подъем рынка акций РФ к вечеру приостановился из-за просевшей нефти

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Подъем рынка акций РФ к вечеру в понедельник приостановился из-за просевшей нефти и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок в условиях эскалации напряженности между США и Китаем; лидерами роста остаются бумаги золотодобывающих компаний на фоне ралли золота до новых вершин.

К 16:35 индекс МосБиржи составил 2886,67 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1264,88 пункта (+0,7%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 3,9%.

Обновили максимумы акции ПАО "Лензолото" (+29,7% и +24,4% "префы"), "Селигдара" (+13% и +4,1% "префы"), ПАО "Полюс" (+8,9%), Polymetal (+7%), Petropavlovsk (+1,6%), также раллируют бумаги ПАО "Бурятзолото" (+39,9%).

Золото выросло до $1936,3 за тройскую унцию (+2%).

Подорожали также рублевые акции "Норникеля" (+3,9%), ВТБ (+2,6%), "АЛРОСА" (+2%), "Мечела" (+1,9%), "ФСК ЕЭС" (+1,8%), "Мосбиржи" (+1,7%), "РусАла" (+1,6%), "Северстали" (+1,5%), "Яндекса" (+1,2%), АФК "Система" (+1,1%), "Мобильных телесистем" (+0,9%).

Просели бумаги "Интер РАО" (-1,6%), "НОВАТЭКа" (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (-1%), "Магнита" (-0,7%), "Аэрофлота" (-0,6%), "Роснефти" (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), "Татнефти" (-0,3%).

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, на внешних площадках инвесторы встревожены усилением напряженности между США и Китаем, которые предъявляют друг другу обвинения и угрожают введением ответных мер на фоне опасений по поводу восстановления американской экономики. В это время цены на золото впервые с 2011 года превысили рубеж $1900 за унцию. Рынок акций РФ идет вверх, спросом продолжают пользоваться акции золотодобывающих компаний на фоне рекордно высоких цен на золото.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС брокер" Дмитрий Пучкарев, основным фактором роста цен на золото является снижение реальных процентных ставок центробанками. Инвесторы опасаются, что мягкая денежно-кредитная политика мировых ЦБ приведет к разгону инфляции, что уведет реальные процентные ставки еще ниже в отрицательную зону.

Дополнительную поддержку ценам на золото оказывают сохраняющиеся высокие темпы распространения коронавируса. Это усиливает неопределенность относительно перспектив восстановления мировой экономики и стимулирует спрос на защитные активы. Кроме того, в пользу роста цен на золото играет рост рисков усиления торгового противостояния США и Китая, что усиливает нервозность участников рынка и стимулирует спрос на безрисковые активы.

В долгосрочной перспективе нельзя с уверенностью сказать, что рост золота будет устойчивым. Важным моментом остается динамика распространения COVID-19. Как только станет ясно, что темпы развития пандемии устойчиво снижаются, а вакцина вскоре появится, неопределенность относительно перспектив восстановления экономики должна снизиться, что усилит аппетит участников рынка к рисковым активам. Кроме того, из-за улучшения эпидемиологической ситуации необходимость в монетарных стимулах может ослабнуть. В свою очередь это способно поддержать реальные процентные ставки и снизить спрос на золото, считает Пучкарев.

Как отмечают аналитики Нордеа банка, оптимизм на рынках поддерживают ожидания фискальных стимулов в США. Планируется, что в Конгрессе республиканцы огласят детали нового пакета поддержки американской экономики, стоимость которого может составить около $1 трлн. На фоне этих ожиданий фьючерсы на американские индексы S&P 500 и Nasdaq растут, а индекс доллара DXY достиг двухлетнего минимума, золото торгуется выше $1900 за тройскую унцию. В условиях замедленного восстановления американской экономики вероятность принятия нового пакета фискальных стимулов является высокой. Рынки продолжают игнорировать распространение коронавируса в мире, поскольку введение новых "локдаунов" не выглядит вероятным. При этом дальнейшее распространение вируса способно еще больше оттянуть восстановление мировой экономики к докризисным уровням.

В сентябре ЦБ РФ может снизить ставку еще на 25 б.п., если динамика инфляции останется ослабленной, а ситуация на глобальных финансовых рынках будет стабильной. Банк России сообщил о том, что валюта, которая была получена регулятором за счет продажи контрольного пакета акций Сбербанка, практически полностью будет взаимозачтена с объемами недокупленной валюты в рамках бюджетного правила в 2018 году. Разница составит лишь 185 млрд рублей, и на эту сумму Банк России продаст валюту в четвертом квартале 2020 года. Такое решение регулятора нейтрально для рубля.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в лидерах роста выступают акции золотодобытчиков, а в аутсайдерах - бумаги "НМТП" в связи с дивидендной отсечкой на бирже. Бумагам "Ленты" в начале недели оказали поддержку сильные операционные и неаудированные финансовые результаты за второй квартал и первое полугодие: выручка ритейлера за первое полугодие увеличилась на 8,9% г/г, а чистая прибыль достигла 9,3 млрд рублей против убытка в 4,4 млрд рублей годом ранее.

С технической точки зрения ГДР "Ленты" вернулись к пикам с середины февраля и подошли к важному сопротивлению 200 рублей. Открытие новых длинных позиций тут сопряжено с высокими рисками, акции на дневном графике выглядят перекупленными, что предупреждает о возможной фиксации прибыли. В краткосрочном периоде держать "лонги" имеет смысл, пока бумаги удерживают уровень 190 рублей (его пробой укажет на возможную коррекцию к диапазону 175-185 рублей). Закрепление выше 200 рублей откроет дорогу к уровням 215-220 рублей. В среднесрочном периоде восходящий тренд сохраняется до преодоления 165 рублей.

Ухудшение эпидемиологической ситуации в Испании заставило Великобританию ввести 14-дневный карантин для туристов, прибывающих из этой страны, что усилило беспокойство в отношении вируса. В то же время индекс делового климата Ifo по Германии за июль увеличился с 86,3 до 90,50 пункта (ожидалось 89,3 пункта).

Индексы МосБиржи и РТС начали неделю с роста, рублевый индикатор обновил пик с конца февраля. Индекс РТС пока остается ниже сопротивления 1280 пунктов из-за краткосрочной слабости рубля. Вечером при отсутствии неприятных сюрпризов со стороны американской статистики можно ожидать сохранения оптимистичного настроя на российских площадках, которые растут во многом благодаря корпоративным историям.

В понедельник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,3%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,4%) на фоне обострения противоречий между США и Китаем и опасений по поводу того, что темпы восстановления мировой экономики могли начать ослабевать. Проседает Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 теряют 0,1-0,3%), но плюсует Америка (индекс S&P 500 в начале торгов вырос на 0,6% и превысил 3230 пунктов).

МИД КНР в понедельник сообщил, что генеральное консульство США в административном центре китайской провинции Сычуань городе Чэнду официально прекратило работу. О его закрытии было объявлено в пятницу.

Ранее на прошлой неделе американские власти распорядились закрыть консульство Китая в Хьюстоне (штат Техас).

Тем временем, прибыль крупных промышленных предприятий Китая в июне 2020 года выросла по итогам второго месяца подряд на фоне постепенного восстановления экономики КНР после кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции.

Совокупная прибыль промпредприятий с годовой выручкой свыше 20 млн юаней в прошлом месяце увеличилась на 11,5% по сравнению с июнем прошлого года и составила 666,55 млрд юаней ($95,22 млрд), свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

Июньские темпы роста прибыли были максимальными с марта 2019 года. В мае повышение составило 6%.

Нефть к вечеру возобновила снижение после дневного роста, цена Brent находится на $0,1 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 24 июля. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $42,93 за баррель (-1% и +0,1% в пятницу), сентябрьская цена WTI - $41,11 за баррель (-0,8% и +0,5% в пятницу).

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 0,5%, WTI - на 1,3%.

Трейдеры следят за развитием конфликта США и Китая, а также продолжают оценивать данные о новых случаях заражения COVID-19 в Штатах.

Данные о заболеваемости COVID-19 в США указывают на некоторое улучшение ситуации в штатах, наиболее серьезно пострадавших от пандемии, в том числе во Флориде, в Калифорнии и Техасе - число новых случаев заражения в этих штатах опустилось ниже 1 тыс. в сутки, передает Bloomberg.

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в пятницу, указали на потенциальное повышение добычи нефти в США, пишет MarketWatch. Число действующих нефтяных добывающих установок в США на прошлой неделе увеличилось впервые с середины марта - на 1 единицу, до 181 установки.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступают акции ПАО "Русолово" (+14%), ПАО "Центральный телеграф" (+7,8%), En+ (+6,9%), МКФ "Красный Октябрь" (+5,8%), ПАО "Южуралникель" (+4,1%), "МОЭСК" (+3,7%).

Акции "МОЭСК "обновили в понедельник максимум с конца февраля после публикации отчета за полугодие по РСБУ: чистая прибыль выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,2%, до 5,7 млрд рублей.

Подешевели бумаги "Новороссийского морского торгового порта" (-10,8%), ПАО "Павловский автобус" (-3,3%), "Магаданэнерго" (-2,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 составил 48,561 млрд рублей (из них 6,232 млрд рублей пришлось на акции "Норникеля" и 6,046 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).