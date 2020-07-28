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Лишь 1% опасных производств остановились в период ограничительных мер

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Лишь 1% опасных производственных объектов в период ограничительных мер для предприятий остановили работу. Об этом сообщается на сайте Ростехнадзора, который подвел итоги работы в первом полугодии 2020 года.

Ведомство подчеркивает, что в соответствии с постановлениями правительства плановые проверки во втором квартале 2020 года не проводились. Отмечается, что из запланированных в I полугодии 9 689 проверок состоялись лишь 4 128, а остальные были отменены.

"Уменьшение числа контрольно-надзорных мероприятий пропорционально отразилось на количестве зафиксированных нарушений. Помимо этого, принимая во внимание сложности, с которыми столкнулось бизнес-сообщество, Ростехнадзором была расширена практика замены административных штрафов предупреждениями. Их было вынесено почти столько же, сколько в прошлом году, что с учётом снижения количества проверок, означает прирост вдвое", - сообщает Ростехнадзор.

Отмечается, что применялась и самая строгая мера административного воздействия, доступная Ростехнадзору - приостановка эксплуатации. Ведомство при этом сделало акцент на профилактической работе, не требующей непосредственного посещения предприятий.

Число административных приостановок, несмотря на двукратное сокращение количества проверок, возросло на 10%, предостережений было отправлено больше на 42%.

Общее количество аварий за первое полугодие 2020 года снизилось на 41 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число несчастных случаев со смертельным исходом на 26%, сообщает ведомство.

Наибольшее снижение количества аварий отмечено на поднадзорных объектах оборонно-промышленного комплекса (-67%), нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности (-55%), на подъемных сооружениях (-52%) и на объектах магистрального трубопроводного транспорта (-40%). Почти на 88% сократилось число несчастных случаев со смертельным исходом в нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, на 67% – на объектах химического комплекса.

Ростехнадзор

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