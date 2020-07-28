"Татнефть" заключила соглашение о создании шинного завода в Казахстане

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Татнефть" и компания "Аллюр" (Казахстан) во вторник заключили соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия по производству легковых, легкогрузовых и грузовых шин. Об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Церемония подписания соглашения прошла в татарстанском Нижнекамске.

"Соглашение о намерениях и дорожная карта по реализации проекта "Организация производства шин в Республике Казахстан", а также строительство нового завода позволят обеспечить потребности казахстанского рынка в современной шинной продукции", - говорится в пресс-релизе.

В первом полугодии 2020 года "Татнефть" экспортировала в Казахстан шинную продукцию более чем на 1 млрд рублей, говорится в пресс-релизе со ссылкой на премьера Татарстана Алексея Песошина.

В 2019 году предприятия шинной группы "Татнефти" выпустили 10,3 млн штук шин, на экспорт было направлено 40% шинной продукции, говорится в годовом отчете нефтяной компании.

В группу компаний "Аллюр" входит крупнейший автопроизводитель Казахстана ТОО "Сарыаркаавтопром".