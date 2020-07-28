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Юрист "Газпрома" Кузнец купил акции компании на 100 млн рублей

Это в 2,3 раза больше акций, чем у председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Член правления, начальник юридического департамента ПАО "Газпром" Сергей Кузнец купил примерно 530 тысяч акций компании на сумму около 98 млн рублей.

Компания в официальном сообщении раскрыла, что 24 июля доля Кузнеца выросла с 0 до 0,002239%.

Кузнец прокомментировал эту транзакцию "Интерфаксу": "Пакет акций приобретен за счет кредитных средств в рамках действующей Программы участия руководящих работников в уставном капитале ПАО "Газпром". Размер пакета отражает уверенность в фундаментальных показателях деятельности компании".

С этой инвестицией Кузнец сразу становится владельцем третьего по размеру пакета среди физических лиц из ПАО "Газпром". Крупнейший пакет из участников списка аффилированных лиц у гендиректора "Газпром стройтэк Салават" Сергея Штепы (1,6 млн акций текущей стоимостью 294 млн рублей) и у зампреда Виталия Маркелова (1,468 млн акций текущей стоимостью 270 млн рублей).

У члена совета директоров министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева 240 тыс. акций на 44 млн рублей, у председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера в прямом владении 227 тыс. шт. на 42 млн рублей.

Газпром Сергей Кузнец

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