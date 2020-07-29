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ФРС сохранила процентную ставку в диапазоне 0-0,25%

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых. Об этом говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 28-29 июля.

Решение FOMC совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

Оно было принято всеми десятью членами комитета единогласно.

"Вспышка коронавируса вызывает огромные человеческие и экономические трудности в Соединенных Штатах и во всем мире", - говорится в заявлении FOMC.

В документе отмечается, что экономическая активность в США, а также занятость, несколько увеличились в последние месяцы после резкого спада, однако по-прежнему остаются ниже уровней, отмечавшихся до пандемии коронавируса.

"Ослабление спроса и существенно более низкие цены на нефть сдерживают потребительскую инфляцию. В целом финансовые условия улучшились в последние месяцы, что частично обусловлено действиями ФРС по поддержке экономики и потока кредитов американским домохозяйствам и бизнесу", - говорится в документе.

ФРС США

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