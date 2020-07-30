Рынок акций РФ открылся снижением индексов на 0,1-0,3%

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок, где наметилась коррекция после прошедшего заседания Федрезерва США, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1-0,3%, при этом растут бумаги "Магнита" на сильном отчете за II квартал.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2915,29 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1262,0 пункта (-0,3%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1%.

Доллар вырос до 73,12 рубля (+0,55 рубля).

Подешевели акции "Аэрофлота" (-0,7%), "Мечела" (-0,5%), "Интер РАО" (-0,4%), ВТБ (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,3%), "Татнефти" (-0,3%), "Башнефти" (-0,3%), "Северстали" (-0,3%), "Роснефти" (-0,3%), Сбербанка (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%).

Чистая прибыль "Татнефти" в I полугодии 2020 года по РСБУ упала в 4 раза - до 23,1 млрд рублей, сообщается в отчете компании.

Подорожали рублевые акции "Магнита" (+1,3%), "РусГидро" (+0,4%), "РусАла" (+0,4%), "Мосбиржи (+0,3%), "Россетей" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,2% и +0,4% "префы").

"Магнит" во II квартале увеличил чистую прибыль более чем в два раза, до 12,8 млрд руб., что оказалось выше прогноза; выручка компании выросла на 13,7%.

"Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) (-0,1%) планирует увеличить в III квартале объемы производства на 20-25% ко II кварталу, при этом основными катализаторами роста станут постепенное восстановление спроса на сталь в России, а также ввод в этом месяце в эксплуатацию стана 2500 горячей прокатки, сообщил "Интерфаксу" CFO ММК Андрей Еремин. По его словам, ММК сможет продолжить выплату дивидендов по итогам третьего квартала при условии стабильной макроэкономики.

По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, существенных оснований для выхода из консолидации по индексу РТС пока не наблюдается. Комментарий ФРС США оказался "мягким", что можно отнести к благоприятным для фондовых рынков факторам, но оценка ФРС в отношении траектории восстановления экономического роста остается сравнительно пессимистичной и подтверждает сохранение высокой неопределенности.

В течение дня не исключено повышение волатильности на рынках акций - ожидается большой поток корпоративной отчетности, финансовые результаты опубликуют примерно 60 компаний из индекса S&P 500 и почти 50 - из индекса Euro Stoxx. Кроме того, в США в 15:30 по московскому времени выйдет предварительная оценка темпов изменения ВВП за второй квартал текущего года. На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое повышение доллара, так как неопределенность в отношении перспектив восстановления экономического роста может способствовать приостановке ослабления доллара к корзине мировых валют, считает аналитик.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, ФРС пока не стала торопиться с таргетированием доходностей по казначейским обязательствам, хотя и сохранила свою "голубиную" риторику почти без изменений. Вместе с тем, представители ФРС отметили "некоторое" улучшение в деловой активности и на рынке труда, хотя эти показатели остаются значительно слабее, чем в начале года. В рамках пресс-конференции председатель ФРС Джером Пауэлл отметил, что инфляция в целом остается ниже 2%, рост заболеваемости COVID-19 вновь начинает тормозить экономику, поэтому ФРС продолжит использовать программы экстренного финансирования до тех пор, пока экономика не встанет твердо на путь восстановления. В ближайшее время, по его словам, ФРС завершит пересмотр своей политики.

Утром в четверг нефть незначительно дешевеет. Усиление пандемии COVID-19 повышает риски возвращения более строгих мер социального дистанцирования в некоторых странах, что приведет не только к приостановке восстановления спроса на нефть, но может развернуть процесс в обратную сторону.

Внешний фон утром в четверг можно назвать нейтрально-позитивным. ФРС продолжает говорить рынкам о сверхмягкой политике в течение периода, который потребуется экономике для восстановления. Как минимум, поводов для нисходящей коррекции на рынках нет, поэтому ожидается относительно нейтральная динамика российского рынка акций и рубля, считает Кочетков.

В среду в США индексы выросли на 0,6-1,4% вслед за акциями технологических компаний, после того как Федеральная резервная система (ФРС) подтвердила свою поддержку экономике США, пострадавшей на фоне пандемии коронавируса.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, что совпало с ожиданиями. В коммюнике по итогам заседания отмечается, что экономическая активность в США, а также занятость, несколько увеличились в последние месяцы после резкого спада, однако по-прежнему остаются ниже уровней, отмечавшихся до пандемии коронавируса.

Глава ФРС Джером Пауэлл пообещал, что Федрезерв продолжит использовать весь набор инструментов для поддержки американской экономики, и вновь заявил, что процесс восстановления будет в конечном счете зависеть от развития эпидемиологической ситуации в США.

Для поддержания потока кредитов домохозяйствам и бизнесу ФРС в ближайшие месяцы будет наращивать вложения в гособлигации (US Treasuries) и ипотечные бумаги, по крайней мере, текущими темпами, обеспечивая, таким образом, ровное функционирование рынков, сообщается в коммюнике. Кроме того, сохраняются возможности проведения операций РЕПО в крупных объемах.

Регулятор объявил в среду о продлении действия долларовых своп-линий с центробанками 9 стран, а также программ РЕПО для иностранных и международных денежно-кредитных организаций, до 31 марта 2021 года.

В центре внимания участников рынка также остается отчетность компаний и новый пакет для стимулирования американской экономики в размере $1 трлн на фоне распространения COVID-19, который обсуждают законодатели с Белым домом. Предложение республиканцев о снижении дополнительных выплат по пособиям по безработице с $600 до $200 вызвало протест демократов, что осложняет перспективы принятия пакета помощи.

В четверг министерство торговли США опубликует предварительные данные о ВВП во втором квартале. Экономисты ожидают рекордного сокращения ВВП на 35%, пишет MarketWatch.

В Азии в четверг преобладает снижение индексов (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,2%, гонконгский Hang Seng просел на 0,3%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,5%).

Розничные продажи в Японии снизились на 1,2% в годовом выражении в июне 2020 года после падения на пересмотренные 12,5% месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя на 6,5%, согласно Trading Economics. Снижение розничных продаж было отмечено четвертый месяц подряд и связано с сохраняющимися последствиями кризиса, вызванного пандемией коронавируса, который ударил по спросу. В помесячном выражении розничные продажи подскочили на 13,1% в июне.

Нефть утром в четверг корректируется после роста накануне на данных о максимальном с начала текущего года снижении запасов нефти в США; цена Brent находится на $0,3 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов "Мосбиржи" в среду. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $43,42 за баррель (-0,8% и +1,2% накануне), сентябрьская цена WTI - $40,94 за баррель (-0,8% и +0,6% в среду).

Вышедшая в среду статистика Минэнерго США показала падение запасов нефти за неделю на максимальные с конца декабря 2019 года 10,611 млн баррелей при прогнозах снижения на 1,2 млн или роста на 0,45 млн баррелей.

Запасы нефти в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились за неделю на 1,3 млн баррелей. Добыча нефти в США осталась на уровне 11,1 млн баррелей в сутки.