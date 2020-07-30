Huawei во втором квартале года обошла Samsung по продажам мобильных устройств

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Во втором квартале 2020 года китайская телекоммуникационная компания Huawei продала 55,8 млн мобильных устройств, перегнав по этому показателю южнокорейскую компанию Samsung, которая реализовала 53,7 млн устройств, сообщила исследовательская фирма Canalys.

В годовом исчислении продажи Huawei упали на 5%, у Samsung падение продаж составило 30% из-за сбоев в работе на ключевых рынках, таких как Бразилия, Соединенные Штаты и Европа, что объясняется пандемией коронавируса, отмечает Canalys.

В то же время во втором квартале года зарубежные поставки Huawei упали на 27% по сравнению с тем же периодом прошлого года, но компания увеличила свое доминирование на китайском рынке, который быстрее восстанавливался после COVID-19, и где сейчас Huawei продает более 70% своих телефонов.

"В период беспрецедентного глобального экономического спада и вызовов мы продолжаем расти", - заявил представитель Huawei.