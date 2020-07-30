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Котировки нефти стабилизировались после роста на данных о запасах в США

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти стабильны после роста на данных о максимальном с начала года снижении запасов в США. Перспективы спроса на нефть остаются неопределенными, с учетом продолжающегося роста заболеваемости COVID-19 в Азии и США, отмечают эксперты AxiCorp.

К 8:00 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures у $43,74 за баррель, что на $0,01 (0,02%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В среду Brent подорожала на $0,53 (1,2%), до $43,75 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-йоркской товарной бирже NYMEX на $0,04 (0,1%) - до $41,23 за баррель. Накануне контракт подорожал на $0,23 (0,6%), до $41,27 за баррель.

"Планируемое смягчение ограничений на добычу странами ОПЕК+ с августа, а также возможность некоторого увеличения производства нефти в США, могут стать проверкой для устойчивости настроений рынка в ближайшие недели", - цитирует Dow Jones обзор AxiCorp.

Минэнерго США в среду сообщило, что запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 24 июля, упали на 10,6 млн баррелей, что является самым существенным снижением с конца декабря прошлого года. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения запасов на 1,2 млн баррелей.

Запасы нефти в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились за неделю на 1,3 млн баррелей. Добыча нефти в США осталась на уровне 11,1 млн баррелей в сутки.

В то же время запасы бензина на прошлой неделе увеличились на 700 000 баррелей, дистиллятов - на 500 000 баррелей. Аналитики прогнозировали снижение запасов бензина на 2 млн баррелей и не ожидали изменения запасов дистиллятов.

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