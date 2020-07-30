Сбербанк заложил в обновленный прогноз выплату дивидендов за 2019 год

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк планирует выплатить дивиденды за 2019 год в этом году, обновленный прогноз банка это учитывает, сообщила финдиректор банка Александра Бурико на телефонной конференции в четверг.

"Наш прогноз включает выплату дивидендов в третьем-четвертом квартале этого года, поэтому в обновленном прогнозе заложено снижение достаточности капитала", - заявила она.

Бурико отметила, что наблюдательный совет Сбербанка ранее дал рекомендацию направить на выплату дивидендов за 2019 год 50% прибыли. "Не было намерения корректировать сумму дивидендов с учетом ранее принятого решения, рекомендации наблюдательного совета. Однако окончательное решение будет сделано на годовом собрании позже в этом году", - сказала финансовый директор.

В настоящее время показатель достаточности капитала позволяет Сбербанку выплатить дивиденды на уровне 50% от чистой прибыли за прошлый год, отметила Бурико. "То есть с точки зрения достаточности капитала никаких ограничений нет", - добавила она.

Что касается выплаты дивидендов в дальнейшем, то этот вопрос будет обсуждаться в рамках новой трехлетней стратегии Сбербанка, отметила Бурико. "Мы понимаем важность стабильности дивидендной политики и важность хорошего уровня выплат для наших акционеров", - подчеркнула она.

ЦБ РФ в начале апреля рекомендовал финансовым организациям отложить принятие решений о выплате дивидендов за 2019 год на конец августа - сентябрь из-за неопределенности в экономике, связанной с пандемией коронавируса.

Глава Сбербанка Герман Греф в мае сообщил, что набсовет даст рекомендации по дивидендам во второй половине августа.

Набсовет Сбербанка в марте рекомендовал акционерам утвердить дивиденды в размере 18,7 рубля на одну обыкновенную и на одну привилегированную акцию. Всего на дивиденды планировалось направить 50% чистой прибыли по МСФО за 2019 год, или 422,38 млрд рублей.

Годовое собрание акционеров Сбербанка запланировано на 25 сентября 2020 года.

ЦБ РФ 10 апреля передал 50% акций Сбербанка правительству РФ, передача еще одной обыкновенной акции состоялась позднее. Таким образом, контролирующим акционером Сбербанка сейчас является российское правительство.