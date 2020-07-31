"ВТБ Капитал" вышел из болгарского оператора Vivacom

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - "ВТБ Капитал" полностью продал миноритарный пакет акций болгарского оператора Vivacom компании United Group в рамках выхода консорциума VTL из капитала болгарской компании, сообщил ВТБ.

Пресс-служба United Group подтвердила закрытие сделки по покупке Vivacom.

"Мы уверены, что во главе с новыми владельцами Vivacom продолжит расти и демонстрировать стабильные финансовые результаты", - отмечается в сообщении ВТБ.

О том, что United Group (UG), владеющая рядом телекоммуникационных и медиаактивов в странах бывшей Югославии, договорилась о покупке болгарского оператора связи было объявлено в ноябре прошлого года.

Сумма сделки не раскрывалась. Она будет профинансирована за счет долга и собственных средств компании, сообщила тогда UG.

В апреле 2020 года сделку одобрила Еврокомиссия.

Финансовым консультантом покупателя выступили Citigroup, JP Morgan и LionTree, продавца - Lazard.

Сама UG в марте прошлого года перешла под контроль инвесткомпании BC Partners. С тех пор UG уже успела совершить крупную сделку, приобретя Tele2 Croatia за 220 млн евро.

Vivacom за последние годы сменил уже несколько владельцев. Компания принадлежала Тору Бьорголфссону, в 2007 году ее приобрел бизнесмен из Гонконга Ричард Ли (при этом долг, привлеченный для финансирования сделки, лег на баланс самого оператора). В 2011 году Vivacom нарушил условия обслуживания долга, компания была выставлена на продажу, и в 2012 году владельцем оператора стала Viva Telecom Bulgaria EAD, принадлежащая "ВТБ Капиталу" и болгарскому Corporate Commercial Bank.

В 2015 году консорциум инвесторов во главе со Спасом Руссевым, в котором участвовала и группа ВТБ, выиграл аукцион по продаже Vivacom, предложив 330 млн евро. По итогам этой сделки структура группы ВТБ, которая участвовала в финансировании покупки актива Руссевым, получила 20% минус 1 акция оператора.

Параллельно права на этот актив предъявляла Empreno Ventures Ltd бывшего вице-президента ЗАО "Инфра Инжиниринг" Дмитрия Косарева. Она подавала иски в суды различных юрисдикций, жаловалась на "ВТБ Капитал" британскому регулятору финансовых рынков, ВТБ называл претензии Косарева безосновательными.

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