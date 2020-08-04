Жара взвинтила цены на газ в Европе до 4-месячного максимума

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Спотовые цены на газ в Европе в понедельник выросли на прогнозах установления жаркой погоды – выше средних значений температур в Европе, что вызовет рост использования энергии для охлаждения воздуха.

В понедельник цена газа на главной площадке Европы – голландской TTF – подскочила до $79 за тысячу кубометров (по сравнению с $59 в среднем за прошлую неделю). Таких значений европейские котировки не видели с середины апреля.

Эксперты рынка, чьи мнения собрало агентство Bloomberg, помимо погоды указывают на низкий уровень поставок газа из Норвегии и СПГ. Эксперты также связывают оптимизм трейдеров с предположениями, что рыночный спрос начинает преодолевать шок пандемии коронавируса.

Кроме того, с началом августа Украина в полтора раза увеличила импорт газа из Европы. Поставки превысили 100 млн кубометров в сутки: в том числе более 40 млн куб. м составил физический реверс из Словакии и более 60 млн куб. м – виртуальный реверс на словацком направлении (на экспортном транзитном потоке российского газа).

На газовом хабе в австрийском Баумгартене – сюда газ приходит через Украину – газ подорожал до $92 за тысячу кубометров (со среднего уровня в $76 на прошлой неделе).