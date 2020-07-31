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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:31Заразились
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Страны Западной Европы столкнулись с 40-градусной жарой

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Несколько стран Западной Европы, ведущих борьбу против пандемии коронавируса COVID-19, столкнулись и с другой проблемой – сильной жарой, сообщают европейские СМИ.

Температура воздуха в пятницу во многих странах держалась на отметке около 40 градусов по Цельсию, что значительно усложнило ситуацию с ношением масок.

В более чем 10 итальянских городах местные метеорологические службы объявили о повышенной опасности из-за жары.

Предупреждение об угрозе распространили и в десятках департаментах Франции. Французские пожарные службы приведены в повышенную готовность: лесные пожары бушуют на Атлантическом побережье страны. Десятки строений разрушены, около 100 человек были вынуждены покинуть свои дома.

В Бельгии, в том числе в столичном регионе, также установилась жаркая погода. В пятницу в брюссельской коммуне Юккль зафиксировали температурный рекорд на день 31 июля с начала регулярных измерений в 1833 году.

Из-за жары многие жители Нидерландов устремились на побережье Северного моря. В одном из популярных курортов в городе Зандворт пляжи были переполнены. Местные власти распространили рекомендацию избегать этой зоны из-за невозможности соблюдения социальной дистанции.

Британцы также пережили один из самых жарких дней в этом году. Температура в районе аэропорта Хитроу поднималась до 37,8 градусов по Цельсию. Поезда из Лондона в сторону Брайтона, расположенного на южном побережье Англии, в пятницу были переполнены.

Жара обрушилась и на Германию, где зафиксировали самый жаркий день 2020 года. Температура поднималась выше 35 градусов по Цельсию в ряде южных районов страны.

Согласно данным европейских метеорологических служб, спад жары в западной части Европы начнется в субботу.

Между тем, европейские страны продолжают бороться с пандемией коронавирусной инфекции. В последние несколько дней в некоторых из них были зарегистрированы рекордно высокие показатели новых случаев заболевания COVID-19 с начала снятия ограничений.

В общей сложности, по данным портала Worldometers, в Европе за время пандемии выявлено 2,8 млн случаев заражения коронавирусом. Более 203 тыс. заболевших скончались.

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