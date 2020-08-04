Розничные цены на бензин стабилизировались после 7 недель роста

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Розничные цены на бензин стабилизировались после семи недель непрерывного роста, свидетельствуют данные Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК.

На прошедшей неделе (26 июля-2 августа) бензины подорожали лишь в нескольких регионах страны. В Тверской, Ленинградской областях, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге цены на бензины подросли на 1-2 копейки, на Алтае - на 1-7 копеек, в Бурятии - на 8 копеек, в Калининградской, Новгородской и Псковской областях - на 3-5 копеек, в Карачаево-Черкессии - на 15 копеек.

Цены на бензины в Забайкальском крае выросли на 15-20 копеек. Стоимость Аи-95 в Татарстане увеличилась за неделю на 18 копеек.

В то же время в Тыве, где цены показывали существенный рост несколько недель подряд, бензин подешевел на 24-89 копеек. В Севастополе цены на бензины снизились на 10-26 копеек. В Крыму средняя цена Аи-92 уменьшилась на 11 копеек, цена Аи-95 - подросла на 1 копейку.

В результате средние цены в России на бензин Аи-92 на прошлой неделе остались на уровне 43,5 руб./л. Стоимость Аи-95 и летнего дизтоплива в среднем по стране подросла на 1 копейку - до 46,82 руб./л и 48,07 руб./л соответственно.