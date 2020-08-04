Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:21Заразились
на 04.08В России 861 423+5 159В мире 18 282 208+203 072

Розничные цены на бензин стабилизировались после 7 недель роста

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Розничные цены на бензин стабилизировались после семи недель непрерывного роста, свидетельствуют данные Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК.

На прошедшей неделе (26 июля-2 августа) бензины подорожали лишь в нескольких регионах страны. В Тверской, Ленинградской областях, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге цены на бензины подросли на 1-2 копейки, на Алтае - на 1-7 копеек, в Бурятии - на 8 копеек, в Калининградской, Новгородской и Псковской областях - на 3-5 копеек, в Карачаево-Черкессии - на 15 копеек.

Цены на бензины в Забайкальском крае выросли на 15-20 копеек. Стоимость Аи-95 в Татарстане увеличилась за неделю на 18 копеек.

В то же время в Тыве, где цены показывали существенный рост несколько недель подряд, бензин подешевел на 24-89 копеек. В Севастополе цены на бензины снизились на 10-26 копеек. В Крыму средняя цена Аи-92 уменьшилась на 11 копеек, цена Аи-95 - подросла на 1 копейку.

В результате средние цены в России на бензин Аи-92 на прошлой неделе остались на уровне 43,5 руб./л. Стоимость Аи-95 и летнего дизтоплива в среднем по стране подросла на 1 копейку - до 46,82 руб./л и 48,07 руб./л соответственно.

ЦДУ ТЭК Аи-95 Аи-92

Новости

Дерипаска заявил, что США "пытаются отжать" "ГАЗ" у акционеров из РФ

Посещаемость кинотеатров в РФ после открытия сократилась на 90%

Посещаемость кинотеатров в РФ после открытия сократилась на 90%

Кипр понадеялся спасти налоговое соглашение с РФ скорыми переговорами

Brent подешевела до $43,85 за баррель после ралли

Фондовый рынок США в понедельник вырос, Nasdaq обновил рекорд

Фондовый рынок США в понедельник вырос, Nasdaq обновил рекорд

Трамп потребовал продать TikTok американской компании до 15 сентября

"Газпром" решил в суде получить от Польши обоснования запроса и штрафа

"Газпром" решил в суде получить от Польши обоснования запроса и штрафа

Продажи топлива на бирже бьют рекорды, но бензинам все мало. Обзор

Продажи топлива на бирже бьют рекорды, но бензинам все мало. Обзор

Россия выйдет из соглашения о двойном налогообложении с Кипром

Россия выйдет из соглашения о двойном налогообложении с Кипром
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');