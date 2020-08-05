Рубль вечером продолжил укрепляться к доллару и евро

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Доллар и евро дешевеют на Московской бирже в среду вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря уверенно дорожающей нефти и позитивным сигналам с внешних рынков.

Курс доллара США составил 72,8 руб. в 19:00, что на 76,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,68 руб., подешевев на 16 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 49,28 копейки - до 79,01 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает повышаться к доллару и евро на вечерних торгах на фоне уверенно дорожающей нефти и благодаря позитивным сигналам с внешних рынков. Спрос инвесторов на рисковые активы обусловлен рядом данных макроэкономической статистики, свидетельствующих о продолжающемся восстановлении экономик еврозоны и США, а также надеждами на новые программы стимулирования в США.

В июле индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) увеличился до 58,1 пункта по сравнению с 57,1 пункта в предыдущий месяц, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Это максимальное значение индикатора за 1,5 года - с февраля 2019 года.

Рост стал неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали падение индекса до 55 пунктов, сообщают MarketWatch и Trading Economics.

Между тем, согласно окончательным данным исследовательской организации Markit Economics, сводный индекс деловой активности (PMI) еврозоны в июле подскочил до 54,9 пункта с 48,5 пункта в июне. Предварительные данные указывали на рост показателя до 54,8 пункта.

Июльское значение PMI в сфере услуг было пересмотрено в сторону понижения - до 54,7 пункта по сравнению с предварительными 55,1 пункта. Однако рост показателя с июньских 48,3 пункта все равно стал максимальным с сентября 2018 года, отмечает Trading Economics.

Розничные продажи в еврозоне в июне выросли на 1,3% по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года, относительно мая показатель увеличился на 5,5%, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat). Аналитики в среднем ожидали снижения первого показателя на 0,5% и роста второго на 5,9%.

В мае, согласно пересмотренным данным, продажи подскочили на 20,3% в помесячном выражении, а не на 17,8%, как сообщалось ранее. Падение показателя в годовом выражении составило 3,1%, а не 5,1%.

Рост продаж в помесячном выражении два месяца подряд позволил полностью компенсировать рекордное падение показателя в марте и апреле, отмечает Trading Economics.

Инвесторы надеются на достижение договоренностей относительно нового стимулирования американской экономики. В Конгрессе США продолжается обсуждение нового пакета мер поддержки экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса. У законодателей остается мало времени, так как в пятницу, 7 августа, Сенат уходит на каникулы. При этом лидер демократического большинства в Сенате Чарльз Шумер заявил во вторник, что Конгресс движется в верном направлении, и он надеется, что законодатели смогут вскоре достичь соглашения.

Соблюдению Пекином двустороннего торгового соглашения, подписанного в начале этого года, будут посвящены переговоры между США и Китаем, которые состоятся 15 августа, пишет Wall Street Journal. По словам источников издания, в видеоконференции примут участие торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и вице-премьер Китая Лю Хэ.

В частности, они обсудят применение Вашингтоном жестких мер против китайских компаний. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что работа приложения TikTok в США будет прекращена, если до 15 сентября оно не будет продано американской компании. Пекин резко раскритиковал американскую администрацию за давление на соцсеть TikTok, назвав эту ситуацию открытым запугиванием.

Цены на нефть эталонных марок продолжают уверенно расти в ходе торгов в среду после публикации данных Минэнерго США о снижении запасов в стране. Помимо этого, рынок поддерживают надежды на принятие нового пакета мер поддержки экономики США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени в среду увеличилась на 2,97% - до $45,75 за баррель. Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на 3,02% - до $42,96 за баррель.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 31 июля, снизились на 7,373 млн баррелей, свидетельствует опубликованный в среду еженедельный отчет Минэнерго США. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали, что данные покажут снижение запасов нефти на 4,1 млн баррелей.

Согласно докладу API, опубликованному 4 августа, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 8,59 млн баррелей.

Тем временем, серия взрывов в Бейруте вызвала новую волну тревог относительно ситуации на Ближнем Востоке.

Объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфином РФ в рамках бюджетного правила в период с 7 августа по 4 сентября будет эквивалентен 64,9 млрд рублей, ежедневный объем составит 3,1 млрд рублей. В период с 8 июля по 6 августа объем продажи валюты равняется 125,6 млрд рублей, по 5,7 млрд рублей в день.

Регулярная продажа валюты в рамках бюджетного правила была начата с 7 апреля. В 2020 году продажа проводится при снижении цены на нефть марки Urals ниже $42,4 за баррель.

ЦБ РФ 3 августа продал валюту на 5,8 млрд рублей, следует из данных Банка России.

31 июля Банк России продал валюту на 5,8 млрд рублей, следует из данных регулятора России. Днем ранее объем продаж валюты также составил 5,8 млрд рублей. 29 июля ЦБ РФ продал валюту на 5,7 млрд рублей, 28 июля - на 5,8 млрд рублей, 27 июля - на 5,7 млрд рублей. Таким образом, в целом на прошлой неделе объем продажи валюты составил 28,8 млрд рублей.

Поддержку рублю также оказывают аукционы Минфина РФ по размещению ОФЗ. В среду ведомство провело аукционы по продаже пятилетних ОФЗ-ПК с плавающей ставкой серии 29014 с погашением в марте 2026 года в объеме остатков, доступных для размещения (367 млрд рублей), и десятилетних ОФЗ-ПД серии 26228 с погашением в апреле 2030 года в объеме 30 млрд рублей.

Всего было продано ОФЗ 29104 на общую сумму 63 млрд 691 млн рублей при рекордном спросе 265 млрд 736 млн рублей. Средневзвешенная цена составила 98,0388% от номинала, цена отсечения была установлена на уровне 97,96% от номинала.

В свою очередь ОФЗ серии 26228 были размещены в объеме предложения 30 млрд рублей при спросе 38 млрд 542 млн рублей, то есть спрос превысил предложение почти в 1,3 раза. Средневзвешенная цена составила 113,3569% от номинала, что соответствует доходности 5,91% годовых.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 6 августа на 10 копеек, до 73,2806 руб., и увеличил курс евро на 12,39 копейки, до 86,625 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи опустился в среду на 47,54 копейки по отношению ко вторнику и составил 73,1217 руб.. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 59,53 копейки и составил 73,0261 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 203,234 млн, из которых $669,117 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 534,117 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 17,21 копейки, до 86,5186 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 13,7 копейки и составил 86,5414 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR343,098 млн, из которых EUR151,861 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR191,237 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов лишь слегка изменились в среду, в то время как ставки среднесрочных (3-6 месяцев) МБК остались на прежнем уровне. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,3% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 3 б.п. - до 4,35% годовых, ставка на срок 1 месяц снизилась на 1 б.п. - до 4,46% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на уровне вторника - 4,59% и 4,63% годовых соответственно.