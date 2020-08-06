Ozon займется продажами автомобилей вместе с "Автомиром"

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Онлайн-ритейлер Ozon запускает продажи автомобилей совместно с дилером "Автомир".

Это первый проект на российском рынке e-commerce, когда продажи происходят через платформу маркетплейса, а не с собственного сайта дилера, говорится в сообщении Ozon. Кроме того, ранее подобные проекты, как правило, существовали только в формате сбора онлайн-заявок на дальнейший подбор автомобиля.

Для покупки на маркетплейсе Ozon доступно около 100 моделей 14 популярных автомобильных брендов в различных комплектациях (Ford, Haval, Hyundai, Geely, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Renault, Volkswagen, Citroen, Skoda, Suzuki). Клиент может выбрать реальные автомобили со склада дилера по фиксированной цене.

Ozon в рамках партнерства выступает в качестве витрины, "Автомир" полностью берет на себя исполнение заказов, включая передачу автомобилей клиентам.

На этапе запуска продажи новых автомобилей будут осуществляться в Москве и Московской области, в дальнейшем география расширится, а к новым автомобилям добавятся машины с пробегом.

"Выход на маркетплейс дает нам возможность расширить аудиторию клиентов, а Ozon, в свою очередь, получает абсолютно новую категорию товаров", - отметил руководитель управления маркетинга ГК "Автомир" Сергей Ситнов.

Клиенты Ozon приобретают на площадке не только товары повседневного спроса, товары для дома, книги, но и автотовары. "Очевидно, что среди миллионов наших лояльных клиентов есть и множество автомобилистов, реальных или потенциальных", - сказала директор по развитию бизнеса Ozon Анна Карпова.