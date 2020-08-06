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Владелец пекарен "Волконский" собрался купить агроактивы на Украине

Владелец пекарен "Волконский" собрался купить агроактивы на Украине
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Французский инвестор, основатель сети кафе-пекарен "Волконский" Александр Гарез рассматривает возможность покупки 13 агроактивов украинского бизнесмена, экс-депутата парламента Виталия Хомутынника.

Согласно материалам Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), сделку, которая касается активов в Киеве, Черниговской и Сумской областях, Гарез намерен осуществить через подконтрольную ему компанию Agartha Fund L.P. (Абу-Даби, ОАЭ).

Речь идет о предоставлении разрешения АМКУ на покупку долей в ООО "Каскадагро" (Киев), ЧСП "Агрофирма "Возрождение", ЧП "Сосницкие аграрные инвестиции", ЧП "Червонянские аграрные инвестиции", СООО "Нива", ООО "Красноколядинское", ООО "Агродмитриевское", ООО "Украина", ЧП "Коропские аграрные инвестиции" " (все - Черниговская область) и ООО "Агро-Полис", ЧП "Червонослободское-2", ЧП "Засулля-5", ЧСП "Агросвит" (все - Сумская область). Сделка обеспечит покупателю контроль над более чем 50% голосов в высшем органе управления каждого из этих обществ.

Согласно Единому госреестру юридических и физических лиц Украины, конечным бенефициаром всех этих агропредприятий является Хомутынник.

Сеть кафе-пекарен "Волконский" работает с 2005 года в России и на Украине. Сеть объединяет более 60 кафе и собственные производства в пяти городах (Москва, Киев, Петербург, Воронеж, Нижний Новгород).

Среди других проектов Гареза - ресторан в Петербурге (на территории комплекса "Новая Голландия") и бизнес-клуб в Москве.

Волконский Александр Гарез Украина Виталий Хомутынник

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