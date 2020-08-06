Рынок акций в четверг просел вместе с миром в рамках коррекции

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг просел в рамках коррекции вместе с внешними фондовыми площадками из-за выборочной фиксации прибыли игроками в ожидании новостей из США по новым экономическим стимулам и статистики Минтруда; откат сдерживался подросшей нефтью.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2988,5 пункта (-0,1%, утром индекс поднимался до 3004,83 пункта), индекс РТС - 1282,44 пункта (-1%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" оказалась разнополярной в пределах 2,6%.

Доллар вырос до 73,41 рубля (+0,53 рубля), золото стоит $2068,64 за тройскую унцию (+0,9%).

Подешевели акции ВТБ (-1,9%), продолжающие отыгрывать новости о сокращении дивидендов за 2019 год, также просели бумаги АФК "Система" (-2,6%), "ФСК ЕЭС" (-1,8%), "Мобильных телесистем" (-1,2%), "Россетей" (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (-1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,8%), "Газпром нефти" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), Сбербанка (-0,5%), "Газпрома" (-0,5%), "Магнита" (-0,4%), "РусАла" (-0,4%).

Акции "Аэрофлота" (-0,2%) утром падали почти на 5% на фоне известий, что совет директоров компании 5 августа одобрил допэмиссию до 1,7 млрд обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая. Акции будут размещаться по открытой подписке, цена размещения будет определена позднее. По итогам допэмиссии уставный капитал компании может вырасти в 2,5 раза, при этом новые акции могут составить до 60% от увеличенного капитала.

Выросли бумаги "Мечела" (+2,4%), "Яндекса" (+1,8%), "НОВАТЭКа" (+1,1%), "Роснефти" (+0,9%), ПАО "Полюс" (+0,9%), "Мосбиржи" (+0,8%), "Ростелекома" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,2%).

Комментарии аналитиков

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, в случае закрепления нефти Brent выше уровня $45,5 за баррель активность "быков" может возрасти. В Испании и в некоторых префектурах Японии начала расти заболеваемость коронавирусом, что вызывает беспокойство относительно устойчивости спроса на углеводороды. На этой неделе одна из крупнейших мировых нефтяных компаний BP объявила, что резко (до 40% к 2030 году) сократит объемы добычи, ограничив при этом разведку новых месторождений. При этом компания намерена увеличить свои инвестиции в возобновляемую энергетику в 20 раз. В индексе МосБиржи вес акций нефтегазового сектора, включая "Транснефть", составляет 45,5%. Учитывая, что традиционная энергетика уходит на второй план, а на первый план выходит возобновляемая энергетика, эта большая проблема долгосрочного инвестирования.

Оптимизм на мировых фондовых рынках ранее подпитывался тем, что соглашение по новому пакету поддержки экономики США может быть подписано уже в конце текущей недели. Однако неизвестно, что будет, когда демократы и Белый дом согласуют все детали сделки - не исключена фиксация прибыли "по факту" подписания соглашения. При коррекции в первую очередь под удар попадет технологический сектор, который явно перегрет, считает Верников.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, утром индекс МосБиржи поднимался выше 3000 пунктов, однако внешний фон начал ухудшаться, что заметно снизило оптимизм покупателей. Риторика в США указывает на дальнейшую конфронтацию с Китаем, да и для России вновь находятся обвинения в глобальной информационной пропаганде. VEON сообщил о падении выручки во II квартале на 16,3% и о сокращении базы пользователей мобильной связи на 3,4%. Впрочем, другой важный отчет дня звучал заметно оптимистичней: TCS Group сообщила о росте чистой прибыли по МСФО во II квартале на 24% (до 10,2 млрд рублей). За I полугодие привлечено 1,7 млн клиентов кредитных продуктов и 1 млн пользователей брокерских счетов. Совет директоров TCS Group утвердил третью выплату промежуточных дивидендов по итогам II квартала в размере $0,20 на акцию/GDR. Дата отсечки зафиксирована на 21 августа.

После бурного укрепления в предыдущие две сессии рубль подвергся технической коррекции на негативном внешнем фоне. Однако большинство факторов все же говорит о том, что укрепление возобновится в ближайшее время. У доллара пока нет никаких принципиальных возможностей для усиления своих позиций как в среднесрочной, так и долгосрочной перспективах, считает аналитик.

В JPMorgan снизили ожидания по спросу на нефть во II полугодии, но повысили оценку средней цены на нефть до $42 за баррель Brent с предыдущей $40. Впрочем, весь этот пессимизм может оказаться временным явлением, так как многие испытывают нерешительность из-за продолжающихся переговоров демократов и республиканцев по новому пакету экономических стимулов в США. Вероятность достижения компромисса до конца этой недели достаточно высокая. Если американские законодатели смогут договориться, то рынки получат очередной повод для роста - принятие пакета будет означать дальнейшее спонсирование экономического роста и новые потоки ликвидности от ФРС, считает Кочетков.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Дмитрия Бабина, утром в четверг российские фондовые индексы обновили локальные вершины, но затем сдали позиции в рамках коррекции, реагируя на ухудшение внешнего фона. Сейчас на глобальной повестке существуют сразу несколько рисков, которые инвесторы почти не замечают.

В первую очередь, это эскалация высокотехнологического противостояния между США и Китаем. Американская сторона угрожает новыми ограничениями против китайских представителей данного сектора, на что может последовать жесткий ответ Пекина, в том числе направленный против компании Apple.

Также инвесторы пока вяло реагируют на экономическую статистику II квартала, которая все чаще является негативной. Это может поставить под сомнение идею быстрого восстановления мировой экономики, под воздействием которой многие фондовые индикаторы уже приблизились к докризисным уровням или превысили их.

В четверг некоторое давление на рисковые активы оказывает увеличение количества заболевших коронавирусом в мире, произошедшее после нескольких дней сокращения показателя. Однако инвесторы уже спокойней относятся к угрозе второй волны глобальной пандемии, надеясь на скорое появление эффективной вакцины.

В последние недели российский нефтегазовый сектор отставал от широкого рынка, но теперь начал наверстывать упущенное на фоне обновления нефтью 5-месячных вершин и ослабления рубля. Если ситуация на мировых площадках останется благоприятной, российские индексы могут продолжить рост, обновляя полугодовые вершины. Однако риск нисходящей коррекции американского рынка акций остается высоким, что может спровоцировать распродажи на других площадках, считает Бабин.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы снизились ввиду неоднозначного внешнего фона - инвесторы ожидают пятничных данных по рынку труда США и новостей из Конгресса.

Индекс S&P 500 приостановил повышение у сопротивления 3330 пунктов, закрепление выше которого откроет дорогу к историческому максимуму 3393 пункта. Рынок продолжает попытки роста благодаря масштабным налогово-бюджетным и денежно-кредитным мерам поддержки экономики. Данные по рынку труда принесли положительные известия и показали замедление темпов роста числа первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе. В пятницу в США будет опубликован ключевой отчет о состоянии национального рынка труда в июле, который, вероятно, покажет замедление темпов роста занятости в несельскохозяйственном секторе с 4,8 млн до 1,58 млн (умеренно позитивный фактор). Оценка ADP, однако, предупреждает, что статистика может не оправдать прогнозов.

Индексы МосБиржи и РТС поднимались к новым локальным максимумам 3004 пункта и 1299 пунктов соответственно, но не смогли удержать позиции. Рублевый индекс, по сути, выполнил цель среднесрочного роста, поднявшись до верхней полосы Боллинджера недельного графика, у которой желание инвесторов зафиксировать прибыль может усилиться. Долларовый индикатор еще обладает потенциалом повышения в район 1360 пунктов. Немаловажным будет ход переговоров конгрессменов по очередному пакету стимулирующих мер в США. Рисковые активы могут как пойти еще немного выше в рамках основного тренда, так и скорректироваться вниз при поступлении негативных сигналов. Ориентир по индексу МосБиржи на пятницу - 2950-3330 пунктов, считает Кожухова.

Аналитики банка "Санкт-Петербург" отмечают, что слабые данные по рынку труда США могут быть сигналом более медленного восстановления американской экономики на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации, в то время как рынки продолжают верить в "V-образный" отскок. Настрой инвесторов останется осторожным как минимум до пятницы, когда будут опубликованы официальные данные по рынку труда. В случае негатива, сопоставимого с данными ADP, рынок столкнется с оттоком из рисковых активов.

Тем не менее, инвесторы уверены в принятии нового пакета стимулирующих мер в США, который пока остается предметом спора между республиканцами Конгресса и администрацией президента. Накануне министр финансов США Стивен Мнучин заявил о необходимости согласовать основные положения документа к пятнице, после чего согласно календарю Сенат уйдет на каникулы (которые, однако, могут быть перенесены). Активная дискуссия в высших кругах уверила рынки в скором достижении прогресса по этому вопросу, и инвесторы закладывают в котировки скорейшее принятие документа и запуск новой программы экономической поддержки.

Рубль скоро начнет ощущать повышенное давление в связи со снижением валютных интервенций Минфина РФ в августе - согласно плану ведомства, объем операций будет сокращен до 64,9 млрд руб. за месяц, или 3,1 млрд руб. в день, что почти вдвое меньше чем в июле. В сочетании с сезонным сокращением текущего счета платежного баланса это ограничивает возможности укрепления рубля, поэтому в среднесрочном периоде ожидается его ослабление до 75 руб./$1, полагают эксперты банка "Санкт-Петербург".

В Азии в четверг преобладало снижение индексов (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский индекс Shanghai Composite подрос на 0,3%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,7%), проседают Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE снижаются на 0,5-1,3%) и Америка (индекс S&P 500 просел на 0,2%).

Инвесторы следят за продолжающимися переговорами в Вашингтоне о новом пакете стимулирующих мер в связи с пандемией коронавируса. Поводом для опасений остается растущее число заражений коронавирусом в ряде стран. С начала пандемии СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на 08:00 МСК четверга достигло 18 млн 752 тыс. 917 человек, увеличившись за сутки на 272 тыс. 917, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Банк Англии сохранил в четверг базовую ставку на уровне 0,1%, не стал менять объем программы выкупа активов на уровне 745 млрд фунтов, сообщается в заявлении Комитета по денежно-кредитной политике (Monetary Policy Committee, MPC).

В Германии в четверг утром вышла оптимистичная статистика: заказы промпредприятий страны в июне выросли на 27,9% к маю, тогда как ожидался рост на 10,1%.

Deutsche Bank улучшил прогноз для мировой экономики на 2020 год, отметив более быстрое, чем ожидалось, ее восстановление после кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. Согласно новому прогнозу банка, мировой ВВП сократится на 4,5% в 2020 году. В мае Deutsche Bank прогнозировал падение ВВП на 6%.

В США число первичных заявок на пособие по безработице на неделе, завершившейся 1 августа, сократилось на 249 тыс. и составило 1,186 млн человек, что является минимумом с начала пандемии коронавируса. Эксперты ожидали снижения показателя до 1,415 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.

Нефть

Нефть в четверг после локальной коррекции возобновила подъем, вызванный ранее данными Минэнерго США о запасах сырья; цена Brent к 18:50 по Москве находилась на $0,3 ниже уровня суточной давности. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent составила $45,38 за баррель (+0,5% и +1,7% накануне), сентябрьская цена WTI - $42,19 за баррель (без изменений и +1,2% в среду).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 31 июля, снизились на 7,373 млн баррелей при ожиданиях снижения на 4,1 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 532 тыс. баррелей.

Продолжающийся рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире вызывает опасения, что темпы роста мировой добычи нефти будут превышать спрос, с учетом начавшегося 1 августа второго этапа сделки стран ОПЕК+, предполагающего частичное восстановление добычи нефти - на 2 млн баррелей в сутки.

Некоторые наблюдатели рынка предупреждают, что оптимистичные ожидания, которые нашли свое отражение в нефтяном ралли, могут быть преждевременными.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (-6,6%), ПАО "Южуралникель" (-5,5%), ПАО "РКК "Энергия" (-5,3%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (-3,8%), Petropavlovsk (-3,5%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (-3,1%), "М.Видео" (-2,9%).

Выросли акции ПАО "Волгоградэнергосбыт" (+39,8% и +39,8% "префы"), ПАО "Абрау-Дюрсо" (+39,7%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (+24,7%), "Селигдара" (+15,1%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (+11,9%), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (+7,6%).

Акции "Абрау-Дюрсо" в результате двухдневного ралли обновили многолетние максимумы на корпоративных новостях о покупке виноградарских и винодельческих активов хозяйства "Юбилейная" в Краснодарском крае. "Абрау-Дюрсо" станет собственником более 3 тыс. га виноградопригодных земель "Юбилейной", из которых около 2 тыс. га плодоносящие виноградники. Кроме того, в собственность группы перейдут запасы виноматериалов прежних лет и урожай этого года. По итогам сделки общая площадь виноградопригодных земель "Абрау-Дюрсо" составит 6,5 тыс. га, из них плодоносящих виноградников - 3,3 тыс. га, говорится в сообщении компании.

ГДР TCS Group (+0,1%) утром в четверг обновили максимум после выхода сильного отчета группы за II квартал по МСФО, после чего наметилась коррекция на фоне предупреждения группы о риске роста налоговой нагрузки с 2021 года из-за выхода РФ из соглашения с Кипром.

TCS Group Holding (SPB: TCS) (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования") во втором квартале 2020 года увеличила чистую прибыль по МСФО на 24,7% - до 10,2 млрд рублей по сравнению с 8,2 млрд рублей прибыли за аналогичный период 2019 года, говорится в сообщении группы. Чистая прибыль группы в первом полугодии текущего года выросла на 25,1% - до 19,3 млрд рублей с 15,4 млрд рублей годом ранее.

Этот результат превзошел консенсус-прогноз аналитиков, ожидавших сохранение чистой прибыли во II квартале 2020 года на уровне 8,2 млрд рублей, ее рост в I полугодии на 12% - до 17,2 млрд рублей.

Тем временем, TCS предупредила инвесторов о риске роста налоговой нагрузки с 2021 года из-за выхода РФ из соглашения с Кипром - об этом говорится в отчетности головной компании Тинькофф банка и "Тинькофф страхования", которая является налоговым резидентом Кипра.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 58,302 млрд рублей (из них 7,817 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома" и 6,413 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).