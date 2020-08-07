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Канада введет 10%-ные пошлины на товары из США с содержанием алюминия

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Канада намерена ввести пошлины на импорт в страну широкого круга американской продукции с содержанием алюминия – от стиральных машин и клюшек для гольфа до алюминиевых банок – в ответ на решение президента США Дональда Трампа о возврате 10%-ных пошлин на канадский алюминий.

Заместитель премьер-министра Канады Христя Фриланд в пятницу заявила, что страна обложит 10%-ными пошлинами американские товары общей стоимостью 3,6 млрд канадских долларов ($2,71 млрд).

Таким образом, США и Канада возвращаются к торговому спору спустя чуть больше месяца после подписания нового соглашения о торговле между североамериканскими странами, призванного снизить торговые барьеры между Штатами, Мексикой и Канадой.

"Мы не хотим эскалации, но мы не отступим", - заявила Фриланд в ходе онлайн-пресс-конференции в пятницу.

Она сообщила, что в следующие 30 дней правительство Канады будет вести консультации с представителями отрасли и правительствами регионов, чтобы утвердить список американских товаров, после чего пошлины будут введены в действие.

Трамп сообщил накануне, что США введут пошлины для канадского алюминия с 16 августа. Администрация Трампа отменила 10%-ные пошлины на канадский алюминий более года назад.

Канада является четвертым по величине производителем алюминия в мире.

Канада США

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