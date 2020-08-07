Число нефтегазовых установок в мире в июле упало до рекордного минимума

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в июле снизилось до рекордного минимума. Об этом свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

В среднем в минувшем месяце в мире работало 1 030 установок против 1 073 в июне. При этом июльский уровень на 1208 меньше показателя за этот же месяц прошлого года.

В США количество установок в июле сократилось на 19 относительно предыдущего месяца – до 255. Это рекордно низкий уровень.

На Ближнем Востоке число буровых упало на 28 – до 315 (минимум с апреля 2012 года), в Азиатско-Тихоокеанском регионе – на 4, до 193, в Африке – на 4, до 56 (самый низкий уровень с июня 2009 года), в Европе – на 5, до 105 (минимум с апреля прошлого года).

Между тем в Канаде показатель увеличился на 14 – до 32 буровых, в Латинской Америке – на 3, до 74.

Baker Hughes публикует данные о действующих буровых установках с 1944 года. Сначала компания собирала информацию только в США и Канаде, с 1975 года – по всему миру. С 7 июня 2019 года компания включает в свои расчеты число буровых на Украине, при этом пересчета сводных данных по Европе за прошлые периоды в связи с этим не проводилось.

Среднемесячное число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в 2019 году снизилось после роста по итогам двух лет подряд и составляло 2 177. По итогам 2016 года был зафиксирован минимальный показатель за 17 лет – 1 593 буровые. В 2014 году в мире работало максимальное с 1985 года число установок – 3 578.