Ритейлеру Amazon предложили использовать опустевшие торговые центры в США

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Крупнейший в США владелец торговых центров - Simon Property Group предложил Amazon задействовать как распределительные хабы площади, освобождаемые обанкротившимися сетями универмагов, пишет The Wall Street Journal.

По словам источников газеты, речь идет о площадях, которые ранее занимали или занимают до сих пор J.C. Penney и Sears Holdings Corp. Обе сети объявили о банкротстве и сейчас реорганизуют бизнес, закрывая десятки магазинов по всей стране.

Simon Property является владельцем 63 моллов, где якорным арендатором является J.C. Penney, и 11 моллов, где работает Sears.

Пока неясно, сколько ТЦ предлагали ритейлеру Amazon, говорят источники WSJ.

Переговоры двух компаний отражают пересечение ключевых трендов, которые были очевидны еще до пандемии коронавируса и усилились в ходе текущего кризиса: снижение посещаемости торговых центров и бум в сфере электронной коммерции.

В последние годы традиционные магазины испытывают серьезные трудности в связи с тем, что все больше покупателей предпочитает делать покупки онлайн. Распространение коронавируса, которое вынудило торговые центры временно закрыть свои двери для покупателей, усугубило ситуацию.

В период локдаунов Amazon столкнулся с резким ростом спроса на свои услуги и, несмотря на возникшие в результате COVID-19 логистические проблемы, завершил второй квартал с рекордной прибылью.

Ранее Amazon отмечал, что планирует увеличить число распределительных центров, расположенных рядом с населенными пунктами, чтобы ускорить доставку, и сделка с Simon Property соответствовала бы этим планам, отмечают эксперты.

Акции Amazon прибавляют 0,3% в ходе предварительных торгов в понедельник. С начала этого года их стоимость взлетела на 71%.