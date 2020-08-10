Рубль вечером укрепился к доллару и евро на фоне спроса на риск и роста нефти

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Доллар развернулся вниз, евро усилил темпы снижения на Московской бирже в понедельник вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне ускорившей рост нефти и увеличению интереса инвесторов к рисковым активам.

Курс доллара США составил 73,49 руб. в 19:00, что на 23,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,39 руб., подешевев на 46,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 34,1 копейки - до 79,29 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль перешел к укреплению к доллару и усилил повышение к евро на вечерних торгах благодаря ускорившей рост нефти и увеличению интереса к рисковым активам. Нефть дорожает после заявления главы Saudi Aramco Амина Нассера о восстановлении спроса в Азии почти до докризисного уровня, в то время как позитивные сигналы с внешних рынков связаны с решением президента США Дональда Трампа подписать сразу четыре указа о продлении мер поддержки экономики в обход Конгресса.

Согласно одному из них, десяткам миллионов американцев, лишившихся работы из-за пандемии коронавируса, будут частично возвращены дополнительные выплаты к пособию по безработице. Размер выплат составят $400 в неделю, они будут на 75% профинансированы федеральным правительством и на 25% властями штатов.

Другие указы, подписанные Трампом, предусматривают отсрочку платежей по налогу на заработную плату для людей, получающих менее $100 тыс. в год, продление срока действия моратория на выплату студенческих кредитов, а также меры помощи арендаторам жилья и домовладельцам.

При этом между демократами и республиканцами в Конгрессе по-прежнему нет консенсуса относительно условий новой программы стимулирования экономики. Министр финансов США Стивен Мнучин выразил мнение, что администрация президента США и Конгресс могут достичь соглашения о дальнейшей экономической помощи уже на этой неделе, если демократы будут "разумны".

Существует пространство для компромисса по поводу сделки о предоставлении дополнительной помощи, и законопроект должен быть принят, сказал Мнучин в понедельник в интервью телеканалу CNBC. В то же время он не стал уточнять, когда возобновятся переговоры.

Участники торгов не особо активны в ожидании переговоров между США и Китаем, которые пройдут позднее на этой неделе. Ожидается, что в ходе переговоров, в том числе, будут обсуждаться вопросы импорта КНР энергоносителей.

При этом в конце прошлой недели Трамп подписал указы, направленные на устранение угроз, исходящих от приложения для соцсетей TikTok и мобильного приложения WeChat. Он запретил по истечении 45 дней после даты публикации указов любые сделки с компаниями Tencent Holdings, связанной с WeChat, и ByteDance Ltd. (владелец TikTok).

Кроме того, США в пятницу ввели санкции в отношении главы администрации Гонконга Кэрри Лэм и еще 10 лиц, связанных с Гонконгом, сообщило министерство финансов США. Власти КНР, в свою очередь, в понедельник объявили о введении санкций против 11 граждан США, включая сенаторов Теда Круза и Марко Рубио.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени в понедельник выросла на 1,53% - до $45,08 за баррель. Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличились в цене на 2,11%, до $42,09 за баррель.

Между тем число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в июле снизилось до рекордного минимума, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes. В среднем в минувшем месяце в мире работало 1030 установок против 1073 в июне. При этом июльский уровень на 1208 меньше показателя за тот же месяц прошлого года.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик отдела управления активами УК "Промсвязь" Гельды Союнов, если в начале торговой сессии понедельника российская валюта снижалась против доллара США до 74 руб., то в дальнейшем рубль возобновил укрепление, несмотря на рост американской валюты относительно большинства основных мировых валют.

"В первой половине дня на курс рубля оказывали давление удорожание долларовой корзины валют DXY и возросшие политические риски, однако позднее более активным покупкам рубля способствовало повышение цен на нефть марки Brent к уровню $45 за баррель. В среду в США будут опубликованы данные по инфляции, что окажет влияние на курсы валют. Рост инфляционного давления может снизить пространство для маневра ФРС и ограничить применение программ по поддержке американской экономики в условиях COVID-19", - подчеркивает Союнов.

"Курс рубля и цены на нефть, вероятно, консолидируются вокруг текущих уровней: сильных драйверов для укрепления цен на нефть или рубля на этой неделе не предвидится. По обоим инструментам определяющей на этой неделе, вероятно, будет динамика курса доллара. После недавнего ослабления доллара и неспособности Конгресса США и Белого дома договориться о новом пакете помощи, как мы считаем, доллар может укрепиться в краткосрочной перспективе, особенно на фоне того, что Дональд Трамп подписал указ о промежуточном пакете финансовой помощи, который сможет оттянуть время, необходимое для обсуждения нового пакета помощи после возвращения конгрессменов из летних отпусков в сентябре", - полагают аналитики Альфа-банка.

ЦБ РФ 4, 5 и 6 августа продавал валюту на 5,7 млрд рублей в день, 3 августа объем продажи валюты составил 5,8 млрд рублей.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 11 августа на 13,74 копейки, до 73,775 руб., и уменьшил курс евро на 34,64 копейки, до 86,8258 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи поднялся в понедельник на 11,08 копейки по отношению к пятнице и составил 73,6985 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 повысился на 3,36 копейки и составил 73,6667 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 905,503 млн, из которых $437,674 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 467,829 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 34,26 копейки, до 86,6733 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 28,88 копейки и составил 86,6695 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR351,041 млн, из которых EUR155,737 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR195,304 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов продемонстрировали лишь незначительные разнонаправленные изменения в понедельник по сравнению с прошлым торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок поднялись на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,33% и 4,39% годовых соответственно. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 4,44% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев опустились на 1 б.п. - до 4,6% и 4,61% годовых.