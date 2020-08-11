Путина попросили продлить выплаты COVID-субсидий на зарплаты

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к президенту РФ с просьбой продлить на июнь и июль программу субсидий в размере МРОТ на сохранение занятости для остановленных из-за распространения коронавируса предприятий.

"Во многих регионах режим ограничения деятельности отдельных предприятий был продлен на июнь и июль. Согласно данным, предоставленным уполномоченными по защите прав предпринимателей в субъектах РФ, в июне была полностью или преимущественно приостановлена деятельность около 350 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства в отраслях, признанных пострадавшими правительством, в июле - порядка 188 тысяч", - говорится в письме президенту, о котором сообщила "Интерфаксу" пресс-служба бизнес-омбудсмена.

По словам Титова, предоставление прямых субсидий в размере МРОТ на сохранение занятости предприятиям малого и среднего бизнеса, деятельность которых была приостановлена в апреле и мае 2020 года, стало одной из наиболее эффективных мер поддержки предпринимательства.

В настоящее время, отмечает Титов, лишь 20 регионов страны предоставляют предприятиям, деятельность которых была приостановлена в июне и июле, прямые субсидии на зарплаты из собственных бюджетов.

По оценке уполномоченного, бюджетные ассигнования на выплату федеральных субсидий в размере МРОТ составили бы около 22 млрд рублей.

"Указанное способствовало бы созданию позитивной динамики восстановления сектора малого и среднего бизнеса в российской экономике", - считает Титов.